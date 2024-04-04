В Японии забит невероятный супергол с центра поля. Видео

Тьяго Сантана – бразильский легионер футбольного клуба "Урава" из города Сайтама – отметился фантастическим ударом в 6-м туре Джей-лиги (элитный футбольный дивизион Японии). 31-летний форвард забил сверхдальний гол в ворота ФК "Токио".

На 24-й минуте Сантана в окружении четырех защитников убегал в контратаку, но решил действовать нестандартно. Оказавшись в районе центрального круга бразилец пушечным "выстрелом" отправил мяч в сторону ворот.

Голкипер "Токио" Таиши Нозава видел момент удара, но не успел вернуться в рамку.

Для Тьяго, который присоединился к японской команде в январе 2024 года, это стало вторым голом за шесть матчей во всех турнирах.

Несмотря на такой шедевр "Урава" проиграл (1:2). Во втором тайме хозяева с интервалом в 8 минут закатили два гола. Эта победа позволила "Токио" набрать 8 очков, сравнявшись с "Уравой". Команды делят 9-е место в турнирной таблице чемпионата Японии.

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