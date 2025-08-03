В Украине совместили футбол и бокс, придумав новый вид спорта. Видео собирает миллионы просмотров

Украинская молодежь разработала необычный гибридный спорт, сочетающий элементы футбола и кикбоксинга. Новый вид получил название "Футбокс" и стремительно набирает популярность в интернете. Игроки ведут мяч по полю, одновременно нанося удары руками и уклоняясь от атак соперников.

Видео дня

Точное место съемки и авторы пока неизвестны, однако эта идея родилась в Украине, предположительно в среде кикбоксинг-команды.

Видео с поединками в формате "футбокс" за считанные дни разлетелись по соцсетям и собирают миллионы просмотров. Один из самых популярных роликов уже стал вирусным. За несколько дней его посмотрели более 3 млн раз.

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