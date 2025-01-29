'В Украине лишили наград': 4-кратная чемпионка страны попросилась в сборную России

Украинская спортсменка Лариса Жалинская, которая служила в Национальной гвардии и сбежала в Москву, намерена выступать за сборную России по гребле. Четырехкратная чемпионка нашей страны, которая подло ее предала в разгар военной агрессии РФ, отметила, что есть несколько дисциплин, где она бы могла участвовать.

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Об этом Жалинская заявила в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Титулованная спортсменка из Приморска Запорожской области, который был захвачен оккупантами в 2022 году, также пожаловалась на санкции, введенные против нее после побега в РФ.

"Конечно, вижу в себе потенциал пробиться в сборную России, поэтому есть планы участвовать дальше во всероссийских соревнованиях, отбираться в какой-то экипаж конкурентоспособный, может быть, это будет парная четверка, может быть, какой-то другой класс лодки, и пробовать, конечно. Все шансы есть. В Украине в отношении меня возбуждено несколько уголовных дел. Максимальный срок по ним – это пожизненное лишение свободы. Меня лишили всех спортивных званий и наград, хотя это абсолютно противозаконно", – сказала Жалинская.

Ранее исполкомом Федерации академической гребли Украины (ФАГУ) пожизненно дисквалифицировал спортсменку и лишил ее всех наград.

Жалинская сразу после того, как оказалась в Москве, отметилась циничным высказывание о родном городе. "Я русская и всегда была русскоязычной. Мой родной город – это город Приморск Запорожской области Российской Федерации", – говорила она кремлевским пропагандистам.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Федерации академической гребли Украины Владимир Власенко, комментируя побег Ларисы Жалинской, рассказал, что у нее были психические проблемы.

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