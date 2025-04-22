В Турции арбитр показал 'самую необычную красную карточку в истории'. Видео

Во время поединка в одной из аматорских лиг Турции арбитр с юмором отреагировал на неожиданного гостя – пса, который выбежал на газон и лёг прямо в центре поля. Судья подошёл к нарушителю и, не раздумывая, продемонстрировал ему красную карточку.

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Поскольку пёс не отреагировал, рефери взял его на руки и вынес за пределы поля. Болельщики поддержали действия арбитра громкими аплодисментами. Самого четвероногого участника, судя по всему, происходящее не слишком волновало – возможно, даже наоборот, ему всё понравилось.

Болельщики в комментариях уже успели окрестить это одним из самых необычных удалений в футболе, ведь судья формально применил дисциплинарную санкцию к животному, что бывает крайне редко и выглядело особенно комично.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в украинской Премьер-лиге вратарь забил в свои ворота "самый необычный гол в истории". Нигерийский легионер "Черноморца" Кингсли Аниагбосо отметился невероятным автоголом в 24-м туре, забив в свои ворота в гостевой игре с киевской "Оболонью" лежа на спине.

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