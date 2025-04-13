В украинской Премьер-лиге вратарь забил в свои ворота 'самый необычный гол в истории'. Видео

Нигерийский голкипер одесского "Черноморца" Кингсли Аниагбосо отметился невероятным автоголом в 24-м туре чемпионата Украины по футболу в Премьер-лиге. 20-летний вратарь забил в свои ворота в гостевой игре с киевской "Оболонью" лежа на спине.

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На 30-й минуте после флангового навеса слева Аниагбосо неудачно сыграл на выходе. Мяч отскочил к Константину Бичеку, который мощно пробил по воротам. Полузащитник гостей Игорь Когут, стоя на линии, смог спасти команду от гола, и круглый снаряд вновь отскочил к нигерийцу.

Тот из сложнейшего положения смог ногой отправить кожаную сферу точно в сетку. В итоге этот гол стал единственным и победным для "пивоваров".

"Оболонь" на последних минутах первого тайма могла увеличить свое преимущество, но Черненко не реализовал пенальти, попав в перекладину.

Комментируя игру Кингсли Аниагбосо признался, что очень разочарован таким печальным результатом.

"Произошла досадная ошибка. Я планировал сыграть в том эпизоде иначе, но вышло иначе. Я расстроен и хотел бы извиниться перед товарищами по команде и болельщиками", – сказал нигерийский вратарь.

В соцсетях болельщики уже успели окрестить это взятие ворот "самым нелепым автоголом в истории".

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