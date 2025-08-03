В трансляцию УПЛ случайно попало то, что сделал экс-футболист сборной Украины со своей подругой на трибунах. Видео стало вирусным в сети

Нападающий "Колоса" из Коваливки Даниил Алефиренко и его подруга Яна Андрущенко стали героями телетрансляции матча 1-го тура чемпионата Украины в Премьер-лиге между луганской "Зарей" и черкасским ЛНЗ. Во время перерыва камеры случайно выхватили пару на трибунах киевского стадиона "Динамо" им. Лобановского.

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25-летнему экс-футболисту молодежной сборной Украины не понравился излишне откровенный наряд Яны и он попытался застегнуть пуговицы в зоне декольте. После безуспешной попытки это сделать, Данниил смирился с ситуацией и вернулся к просмотру происходящего на стадионе.

Даниил Алефиренко является воспитанником академии харьковского "Металлиста". Первые шаги во взрослом футболе сделал в 2016 году, выступая за СК "Металлист" в чемпионате Харьковской области.

В 2017 году перешёл в луганскую "Зарю", где прошёл путь от юношеской команды до основной. В УПЛ дебютировал 11 апреля 2021 года в матче против "Ингульца". 1 июля 2024-го подписал контракт с "Колосом". В прошлом сезоне провел 26 матчей, забив 1 гол и сделав 3 результативные передачи.

Яна Андрущенко является фитнес-моделью.

В свое время взбудоражила сеть своими постами про искусственную грудь.

На вопрос о размере имплантов в груди Яна сообщила, что установила 380 мл круглой формы. По её словам, при похудении заметно, что грудь искусственная, а при наборе веса — выглядит естественнее. При этом девушка призналась, что, вернувшись в прошлое, выбрала бы больший объем.

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