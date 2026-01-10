В Суперлиге GGBET добыта историческая победа

Чемпионат Украины по баскетболу в мужской Суперлиге GGBET возобновился после рождественско-новогодней паузы и в первом матче игрового дня Харьковские Соколы одержали непростую победу над Ровно 81:76.

Это первая победа Харьковских Соколов над Ровно в истории их противостояний - до этого дважды в Кубке и в первом круге этого сезона победу праздновали ровенчане.

Отчетный матч получился довольно напряженным – команды отвечали друг другу рывками. В первой половине матча лидер менялся 8 раз, а существенный отрыв Ривне сумел создать только во второй половине второй четверти, поведя +9.

Правда в этом матче ривненчанам не удавались концовки четвертей – в первой они потеряли преимущество +6 и проиграли десятиминутку, во второй позволили сократить Соколам отставание с -9 до -4, а в третьей вообще пропустили в конце рывок 0:8 и именно при -8 ушли на последний перерыв.

В последней четверти Ривне удалось вернуть интригу и в середине четверти вернуть лидерство, но Харьковские Соколы сделали рывок в ответ, вернули себе преимущество +8 и несмотря на нервную концовку не потеряли победу.

Стоит отметить, что Ривне выглядел хорошо в игре благодаря трехочковым - реализовали 13 из 26 дальних, но при этом в целом показали худшую реализацию соперника и проиграли подборы 29:37.

У Харьковских Соколов самым результативным стал Максим Никитин с 20 очками, а дабл-даблы оформили Вадим Заплотинский (10 очков, 13 подборов) и Андрей Хохоник (11 очков, 12 передач). У Ровно лучшим стал Джейлен Дюпри, который набрал 24 очка (реализовал 3/3 трехочковых).

Харьковские Соколы одержали 10 победу в сезоне и удержали второе место до очной встречи с Киев-Баскетом завтра. Ровно проиграл девятый матч из 15 в этом сезоне и находится на седьмом месте в турнирной таблице.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Харьковские Соколы — Ровно 83:76 (25:22, 14:21, 23:11, 21:22)

Харьковские Соколы: Заплотинский 10 + 13 подборов, Соловьев 12, Никитин 20, Климов 10, Хохоник 11 + 12 передач – старт; Никита Безима 6, Максим Безима 6, Чевердин 3, Киктев 3, Мартынов 2, Шавгаров 0

Ровно: Дюпри 24 + 5 подборов, Трейлор 7, Поносов 12, Рябой 6, Хайнс 3 – старт; Быков 13, Тимощук 5+5 передач, Шепелев 4, Шептицкий 2, Коровяков 0, Михайлович 0