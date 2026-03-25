В США боксерша после тяжелого нокаута впала в кому. Видео

Американская боксерша Айсис Сио попала в реанимацию после тяжелого нокаута в поединке в наилегчайшем весе в Калифорнии. 19-летнюю спортсменку ввели в медикаментозную кому после пропущенного удара от соотечественницы Джоселин Камарильо в первом раунде, пишет Daily Mail.

Камарильо провела точную атаку, после которой Сио отбросило к канатам. Рефери моментально остановил бой, а спортсменку срочно госпитализировали.

По информации организатора ProBox TV, девушка находится в отделении интенсивной терапии медицинского центра Loma Linda University Health. В заявлении промоутера говорится: "Наши мысли с ней и ее семьей в это очень трудное время".

Соперница Сио Джоселин Камарильо также прокомментировала ситуацию: "Только уважение. Держу ее в своих молитвах и желаю исцеления и полного восстановления".

Сио дебютировала на профессиональном ринге в сентябре прошлого года. До боя ее рекорд составлял одна победа и три поражения, включая нокаут в первом раунде в январе.

Первый поединок в карьере она проиграла по очкам, затем одержала победу единогласным решением судей над дебютанткой Кейтлин Радткой в ноябре.

Камарильо, представляющая Most Valuable Promotions, улучшила статистику до семи побед и четырех поражений, оформив первый нокаут в карьере.

Она также добавила: "Господь Иисус, мы приходим к тебе с верой и срочностью, передавая Айсис в твои любящие руки. Господь, ты высший исцелитель и великий врач, и мы просим о твоем божественном прикосновении к ее телу. Пожалуйста, держите Айсис в своих молитвах".