В Симферополе сборная 'ДНР' на День России устроила массовую драку со сборной Крыма. Видео

Товарищеский матч между командами оккупированного Крыма и так называемой "ДНР", прошедший 12 июня в Симферополе, завершился некрасивым скандалом. В самом конце игры, на глазах у немногочисленных зрителей, началась массовая потасовка с участием почти всех игроков.

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Матч проходил в рамках так называемого празднования "Дня России". На поле первыми отличились дончане – Игорь Нехаев забил после ошибки крымской обороны. Однако ещё до перерыва хозяева отыгрались, а во втором тайме полностью обновлённый состав "Республики Крым" вышел вперёд после гола Алтунина.

К концу матча "ДНР" осталась в меньшинстве после удаления защитника Булатникова, и, по всей видимости, это окончательно сорвало нервы команде в красной форме.

По информации с поля, конфликт начался с грубого фола в центре поля и толчка одного из игроков гостей, на что крымчане ответили агрессивно.

Завязалась куча-мала с взаимными оскорблениями и попытками ударов.

Несмотря на потасовку и удаления с обеих сторон, результат остался в пользу Крыма – 2:1.

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