В сборной Украины по футболу состоялось историческое событие

Украинская ассоциация футбола (УАФ) назвала состав сборной, которая впервые в истории выступит на Олимпийских играх. На Олимпиаде-2024 в Париже Украину будет представлять молодежная команда под руководством Руслана Ротаня.

Право выступать на Играх "желто-синие" выбороли этим летом, выйдя в полуфинал Евро-2023 (U-21). За Украину на ОИ смогут выступать футболисты родившееся не ранее 2001 года. В тоже время согласно регламенту каждой команде разрешается внести в заявку трех игроков, которые не вкладываются в возрастные рамки.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия" Александрия).

Защитники: Антон Боль ("Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык ("Движение" Львов), Максим Дячук ("Динамо" Киев), Андрей Булеза ("Карпаты" Львов), Александр Мартынюк ("Александрия" Александрия), Егор Маценко ("Шленск", Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев ("Зира" Азербайджан), Иван Желизко ("Лехия" Польша), Николай Михайленко, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все – "Александрия" Александрия), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - "Рух" Львов), Артем Бондаренко, Алексей Кащук, Дмитрий Крыськив (все - "Шахтер" Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич ("Суонси", Уэльс).

Напомним, что жеребьевка футбольных турниров Олимпийских игр-2024 запланирована на 20 марта в Париже.

На сегодняшний день известны уже 12 участников мужского футбольного турнира Олимпийских игр 2024 года, которые будут соревноваться в период с 24 июля по 9 августа в семи городах Франции: Париже, Марселе, Лионе, Бордо, Сент-Этьене, Ницце и Нанте.

В общей сложности в турнире примут участие 16 сборных: Франция — как хозяин, три команды будут представлять Европу (Украина, Испания, Израиль), три — Африку (Марокко, Египет, Мали), три — Азию (станут известны до 3 мая), две — Южную Америку (Парагвай, Аргентина), две – зону КОНКАКАФ (США, Доминиканская Республика), одна – Океанию (Новая Зеландия), также к ним присоединится победитель плей-офф между четвертыми командами Африки (Гвинея) и Азии.

Формат олимпийского турнира традиционный: борьба в четырех группах по четыре команды, по две сильнейшие выходят в плей-офф, затем четвертьфиналы, полуфиналы, матч за третье место и финал (9 августа, Париж, "Парк де Пренс").

Как сообщал OBOZ.UA, сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан получил дебютный вызов в сборную Украины. 17-летний нападающий присоединится к юношеской команде "сине-желтых", которая 20-26 марта примет участие в элит-раунде отборочного турнира к чемпионату Европы-2024.

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