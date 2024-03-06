Поборется за Евро-2024: стало известно, за какую сборную будет играть сын Шевченко

Сын легенды украинского футбола Андрея Шевченко Кристиан получил дебютный вызов в сборную Украины. 17-летний нападающий присоединится к юношеской команде "сине-желтых", которая 20-26 марта примет участие в элит-раунде отборочного турнира к чемпионату Европы-2024.

Об этом говорится на официальном сайте Украинской ассоциации футбола (УАФ). Шевченко-младший, который ранее получил паспорт нашей страны, стал одним из шести легионеров в составе сборной тренера Дмитрия Михайленко.

Состав юношеской сборной Украины U-19

Вратари: Владислав Кравец ("Шахтер" Донецк), Владислав Крапивцов ("Днепр-1").

Защитники: Алексей Гусев, Тарас Михавко, Назар Балаба (все – "Динамо" Киев), Антон Дрозд, Николай Огарков (оба – "Шахтер" Донецк), Иван Ермачков ("Вупперталь", Германия), Максим Стрюков ("Ганновер" , Германия).

Полузащитники: Даниил Ващенко ("Александрия"), Андрей Маткевич ("Динамо" Киев), Виктор Цуканов ("Шахтер" Донецк), Максим Мельниченко ("Днепр-1"), Геннадий Синчук ("Металлист" Харьков), Даниил Кревсун ("Боруссия" Дортмунд, Германия).

Нападающие: Матвей Пономаренко ("Динамо" Киев), Рамик Гаджиев ("Днепр-1"), Михаил Дубровный ("Гент", Бельгия), Тимур Тутеров ("Сандерленд", Англия), Кристиан Шевченко ("Уотфорд", Англия).

Отметим, что соперниками украинцев в решающем этапе квалификации к Евро станут сборные Швейцарии, Северной Македонии и Латвии. Путевку на континентальное первенство получит только победитель группы.

Шевченко-младший феерически дебютировал за молодежную команду "Уотфорда". Он помог команде выйти в финал Кубка лиги. 11 февраля появилось интервью, что Кристиан, который родился в ноябре 2006 года в Лондоне, хочет стать гражданином Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Шевченко считает, что те из футболистов, которые выехали за границу и не вернулись, должны нести индивидуальную ответственность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!