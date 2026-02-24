УкраїнськаУКР
В России заявили победителям Олимпиады-2026, что у тех "не то качество побед" из-за отсутствия РФ

Александр Чеканов
Спорт Oboz
Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лидия Иванова попыталась нелепо поставить под сомнения достижения призеров Игр-2026. По словам представительницы страны-агрессорки, все медалисты турнира в Милане должны понимать, что у их побед якобы "не то качество", так как на соревнования массово не допустили атлетов из РФ.

Об этом Иванова заявила в комментарии порталу Metaratings.ru. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также оправдала неудачи спортсменов из России на ОИ-2026, где они добыли одну медаль, отсутствием опыта международных соревнований из-за отстранения, причин которого она не стала называть.

"Не очень внимательно смотрела Олимпийские игры, потому что там было немного российских спортсменов. На спортсменах сказывается отсутствие международного опыта. То, что не было сборной России – это минус, это плохо и для нас, но также плохо и для международного спорта. Не то качество побед и золотых медалей, потому что что не было одной из сильных спортивных держав. Не было должной конкуренции", – сказала Иванова.

Ранее в сети показали "здоровую атмосферу" Олимпийских игр 2026 года в фигурном катании характерным видео без россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, кремлевские пропагандисты составили "имена русофобов" после того, как фигуристы из РФ провалились на Олимпиаде в Милане.

