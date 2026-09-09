Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов закатил новую истерику из-за лишения "нейтрального статуса" фигуристки Камилы Валиевой. Спортсменка отбыла дисквалификацию за употребления допинга, которая длилась с 2022 года, и готова была вернуться на международные соревнования, однако ей было отказано в допуске.

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В комментарии пропагандистскому изданию "Советский спорт" Тихонов назвал нелюдями руководство Международного союза конькобежцев (ISU). Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные российские нарративы о якобы невиновности Валиевой в допинговом скандале.

"Валиева должна отсудить миллионы у мерзавцев, которые ее не допускают, которые разрушили ей карьеру. Сначала впаяли дисквалификацию по всей строгости ребенку, устроили публичное дело на весь мир, а теперь еще и выступать не разрешают. Просто нелюди. За все должны ответить. И так всех наших выдающихся спортсменов нейтральными сделали, но этого мало оказалось. ISU должен до конца жизни компенсации выплачивать Валиевой, а вместо этого запрещают выступать", – сказал Тихонов.

В январе 2024 года Спортивный арбитражный суд дисквалифицировал Камилу Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил после обнаружения триметазидина в пробе на Олимпиаде-2022.

Сама спортсменка нелепо оправдалась за употребление допинга. Она также отказалась возвращать медали, которых ее лишили из-за нарушения правил.

В феврале 2024-го фигуристка появилась на церемонии открытия турнира "Игры Будущего" в Казани рядом с диктатором Владимиром Путиным, что ранее уже вызвало резонанс и закрепило за ней в сети прозвище "новая любовница Путина".

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