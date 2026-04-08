В России сотрудник ФК 'Краснодар' с украинским флагом тремя словам очень грубо оскорбил россиян. Фотофакт

Сотрудник футбольного клуба из РФ ФК "Краснодар" Александр Лутов назвал в соцсетях россиян "скопище ущемленных ватных е*ланов". После скандала, начавшегося с публикации о вакансии он закрыл свои аккаунты.

Изначально Лутов разместил в социальной сети X сообщение о поиске дизайнера в медиаотдел команды. В публикации указывались условия работы: офисный формат, полный рабочий день и зарплата 80 тысяч рублей на руки.

Некоторые одписчики обратили внимание на украинский флаг в его профиле и начали задавать вопросы. В ответ Лутов удалил объявление и опубликовал сообщение с оскорблениями: "В общем из-за наплыва дебилов решил снести пост о вакансии. Очередной раз убеждаюсь, что здесь кроме адекватных людей есть скопище ущемленных ватных е*ланов, которые кроме как изрыгать ненависть вокруг, ничего в этой жизни не могут. Большое спасибо всем, кто откликнулся и помог".

Позже все публикации, а также эмодзи с украинским флагом были закрыты в его профиле.

Российские пропагандисты попытались получить объяснения в пресс-службе ФК "Краснодар". В клубе на запрос не ответили.

