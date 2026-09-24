Олимпийская чемпионка Светлана Журова возмутилась тому, что украинские федерации внимательно следят за соответствием российских спортсменов "нейтральному статусу". При этом депутатка Государственной думы также раскрыла обман, на который идут атлеты из РФ.

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Об этом Журова рассказала в интервью пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина отметила, что российские спортсмены публично не заявляют о своей поддержке Кремлю и войне в Украине.

"Если раньше в биографии спортсмена было указано "Динамо" или ЦСКА, его автоматически не допускали к соревнованиям. Сейчас шансы на допуск значительно выше. Конечно, украинская сторона продолжит добиваться недопуска россиян, а наши спортсмены даже почти ничего не публикуют в соцсетях и стараются быть осторожными, чтобы не давать поводов для снятия", – сказала Журова.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) лишил фигуристку Камилу Валиеву так называемого нейтрального статуса, чем вызвал истерику в Россию.

До этого сама Валиева впервые прокомментировала свое отстранение от международных турниров. После своего проката за сборную РФ фигуристка не сдержала слез и расплакалась.

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