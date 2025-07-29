Семикратный чемпион мира по джиу-джитсу Дмитрий Бешенец был отстранен от Всемирных игр в Китае после того, как стало известно о нарушениях с его стороны условий так называемого нейтрального статуса. При этом в России всю вину за недопуск спортсмена из Воронежской области прогнозируемо возложили на украинцев.

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Об этом в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС сообщил президент Российской федерации джиу-джитсу Георгий Куковеров. Интересно, что он лично перечислил все пункты нарушений со стороны Бешенца условий допуска к международным турнирам, однако назвал отстранение политизацией спорта.

"Основанием для отстранения Бешенца от Всемирных игр стали материалы, которые пришли от украинцев. Украинцы сообщили, что Бешенец в социальных сетях является подписчиком групп "Путин – наш президент" и "Вежливые люди". Также поступило несколько фотографий, на которых ученики Бешенца стоят на пьедестале на фоне баннера с эмблемой "Динамо". На других фото его ученики стоят на фоне баннера "Воронеж – родина ВДВ", у нас есть скриншоты, и на них видны надписи на украинском языке. К сожалению, в спорт в очередной раз вмешалась политика", – сказал Куковеров.

Ранее в России устроили настоящую истерику из-за условий допуска спортсменов из страны-агрессора на Олимпийские игры-2026.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийская чемпионка Светлана Журова со словами "у Украины одна цель – чтобы нас не было" пожаловалась в МОК.

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