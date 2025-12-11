Генеральный директор московского "Спартака" Сергей Некрасов выразил нелепую мысль о том, что красно-белая команда является невероятно популярной даже за пределами России. Функционер, который, к слову, является болельщиком ЦСКА, отметил, клуб должен биться за самые высокие место в первенстве страны-агрессорки.

Видео дня

Об этом Некрасов заявил в интервью пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Спартаковец не смог объяснить, чем можно подкрепить его мнение, а сослался на историю москвичей, которые были главным соперником киевского "Динамо" в чемпионате СССР.

"Как я уже говорил, "Спартак" – это самый популярный клуб не только России, но и всей Восточной Европы. На мой взгляд, клуб должен этой популярности соответствовать, все время находиться на лидирующих позициях, как это было во времена Олега Ивановича Романцева или до этого, когда соревновались с сильнейшими командами Советского Союза. К этому мы должны стремиться", – сказал россиянин.

Стоит напомнить, что "Спартак" выигрывал только национальные турниры, а в еврокубках его максимумом остается полуфиналы Кубка чемпионов и Кубка УЕФА.

Как сообщал OBOZ.UA, бывший футболист московского "Спартака" Александр Бубнов выразил уверенность в том, что сборная Украины сегодня сильнее российской.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!