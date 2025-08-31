В России футбольную команду во время матча повязал ОМОН после драки с соперниками. Видео

В Самарской области матч любительских команд закончился массовым задержанием. На поле ворвался ОМОН и вывел порядка 20 игроков клуба Team Young, которые устроили драку и оскорбляли соперников по национальному признаку.

Видео дня

Как сообщает Telegram-канал "Mash на спорте", футболисты систематически нападали не только на соперников, но и на зрителей. В потасовках принимали участие и болельщики Team Young. При проверке выяснилось, что часть задержанных находилась под наркотиками, а большинство оказались нелегальными мигрантами.

Причиной визита силовиков стала очередная драка во время матча, сопровождавшаяся ксенофобскими выкриками.

Теперь делом занимается ФСБ, которая проводит проверку обстоятельств инцидента. Видео задержания уже распространилось в сети.

Как сообщал OBOZ.UA, 23 августа 20-летний футболист любительского клуба "Русская община" Арсений Ерошевич скончался в больнице после жестокого избиения в подмосковном Щелкове.

Молодой человек не пришёл в сознание после нападения, которое, по данным следствия, произошло утром 17 августа у местного ночного клуба.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!