Известный российский тренер Валерий Овчинников выразил нелепое мнение о том, что сборную РФ допустят к чемпионату мира по футболу 2026 года по специальному предложению. Представитель страны-агрессорки при этом возмутился отстранением атлетов и призвал соотечественников "еще немного потерпеть".

Об этом Овчинников заявил в комментарии порталу "ВсеПроСпорт". Ярый Z-патриот повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о том, что спорт и, в частности, футбол невозможен без россиян, так как в стране простаивают много совеременных стадион без евротурниров.

"Скоро до всех дойдет, что России надо давать играть и в Европе, и в мире во всех турнирах. Столько современных стадионов стоит, которые построила Россия, а они не используются в европейских турнирах – это смешно. Но ладно, мы еще немного потерпим! Это скоро закончится. Сборная России сыграет на чемпионате мира. Нас штатники туда вне отбора запустят", – в патриотичном угаре сказал Овчинников.

Ранее генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выдвинул едва ли не требование о том, чтобы команду из РФ пустили на ЧМ-2026 по так называемой wild card.

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию.

