Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов выразил нелепое мнение о том, что сборной страны-агрессора должны сделать специальное предложение выступить на чемпионате мира 2026 года. Чиновник назвал такое развитие событий маловероятным, но призвал его рассмотреть.

Об этом Митрофанов заявил в интервью порталу "РБ Спорт". Приспешник диктаторского режима Владимира Путина повторил традиционные нарративы кремлевской пропаганды о якобы несправедливых санкциях в отношении российских спортсменов и выразил надежду на скорое возвращение РФ в международные турниры.

"Wild card для России на ЧМ-2026? Рассуждаю с точки зрения теории. И с точки зрения того, что это было бы здорово. Есть все аргументы, почему это можно сделать. Мы считаем, что наше отстранение незаконно, сборной не дали возможности отобраться в спортивной борьбе. Почему бы в качестве жеста примирения не допустить такой шаг? Понятно, что это было бы в высшей степени справедливо, хотя, мы понимаем, что скорее всего этого не произойдет", – сказал Митрофанов.

Ранее росСМИ назвали 14 стран, которые категорично выступают против допуска российских команд к турнирам Европейского футбольного союза (УЕФА).

Как сообщал OBOZ.UA, четыре страны призвали исключить Россию из состава УЕФА и перевести ее в Азиатскую футбольную конфедерацию.

