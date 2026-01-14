Известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова возмутилась тому, что Международный олимпийский комитет (МОК) не собирается наказывать США за операцию в Венесуэле. Представительница РФ потребовала от организации немедленно вернуть страну-агрессорку, которая развязала войну против Украины, в турниры.

Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка обвинила МОК в якобы несправедливых санкциях против России и добавила, что комитет обязан извиниться перед агрессорами.

"Если МОК не вмешивается в политику, то пусть возвращает нас и еще извиняется! 4 года – это большой отрезок. Вот такие люди у нас работают, от таких людей зависит судьба российских выдающихся спортсменов, людей... Вот от таких людей, которые черного от белого не могут отличить, и не помнят своих решений. Пусть нас возвращают, и побыстрее!" – сказала Тарасова.

Ранее двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев нелепо возмутился словами украино-американского фигуристка Вадима Колесника, который призвал не допустить возвращения россиян в международные турниры.

Как сообщал OBOZ.UA, Татьяна Тарасова в истерике назвала "несправедливостью по отношению к русским" допуск атлетов из РФ в усеченной квоте.

