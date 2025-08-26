В Париже украинского военного выгнали с трибуны за желто-синий флаг на матче ПСЖ

В Париже украинского военного с позывным Днепрянин выгнали с трибуны стадиона "Парк де Пренс" за украинский флаг. Инцидент произошёл 22 августа 2025 года во время игры ПСЖ – "Анже".

Администрация стадиона несколько раз требовала убрать желто-синее полотнище, после чего Днепрянин, посетивший матч в отпуске, покинул трибуну заранее, пишет спортивный журналист Игорь Лысенко в своем Telegram-канале.

По словам самого участника событий всё началось после того, как он зашёл на стадион с шарфом ПСЖ и развернул флаг Украины.

Через пять минут подошли стюарты и попросили его временно покинуть трибуну. "Я сказал, что это флаг Украины, Илья Забарный, и они ответили: „Окей, можете смотреть дальше"", – пересказал он ситуацию.

Однако вскоре вмешались уже несколько сотрудников безопасности более высокого уровня. "Они спрашивали, какая символика на флаге. На нём был наш тризуб. Я пытался им объяснить через телефон, но тут подошёл охранник в бронежилете и эмоционально начал всем что-то говорить на французском", – отметил военный.

По его словам, один из украинцев, работающий в Париже, пытался защитить его, после чего он смог вернуться на трибуну. Но через несколько минут к нему снова подошла другая охрана с требованием снять флаг. "Я отказался, он снова вмешался и успокоил их", – добавил "Днепрянин".

В конце концов, на трибуну пришла целая делегация, включая мужчину в смокинге, который передал, что дирекция ПСЖ позвонила и настаивает снять флаг.

"Я военный, и он понимал, что будет дальше. Я встал, снял шарф ПСЖ, и выходя с трибуны бросил в охранника, который наиболее негативно ко мне относился, шарф и сказал: "Дарю тебе", показывая пальцем вниз. Украинцы не сдаются никогда", – подчеркнул он, покинув стадион еще до перерыва.

Военный также отметил, что для него было удивлением, что в заявке ПСЖ на матч присутствовал украинский игрок Илья Забарный, а персонал стадиона, по его ощущениям, словно впервые слышал о существовании Украины и её войне.

Отметим, что на этом матче состоялась церемония прощания с итальянским голкипером Джанлуиджи Доннаруммой, который ушел из ПСЖ. Там камеры зафиксировали показательный момент с участием украинского защитника Ильи Забарного, когда в его поле зрения появился российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов.

