Тренер ПСЖ отказался выпускать Забарного на матч против аутсайдера чемпионата Франции

Украинский защитник Илья Забарный остался в запасе в поединке ПСЖ против "Анже". Луис Энрике предпочёл доверить место в основе опытному Маркиньосу, который вывел парижан на поле с капитанской повязкой.

Отсутствие Забарного в старте стало неожиданностью, ведь соперник выглядел удобным для ротации. Французский грант полностью контролировал ход игры, почти не позволяя аутсайдеру создавать опасные моменты. В таких условиях украинский футболист мог получить необходимую практику, однако тренерский штаб решил иначе.

Дембеле в первом тайме не реализовал пенальти, отправив мяч выше ворот. Лишь во второй половине встречи команда Луиса Энрике добилась успеха: отличился Фабиан Руис, добив мяч после серии рикошетов.

Игра завершилась победой ПСЖ, который с шестью очками возглавил таблицу Лиги 1. "Анже", занявший 14-е место в прошлом сезоне, остался в середине турнирки.

Как сообщал OBOZ.UA, 12 августа лидер обороны сборной Украины Илья Забарный подписал контракт с французским клубом сроком на пять лет – до июля 2023 года, и стал первым представителем нашей страны в столичной команде.

В минувшую среду парижане в удивительном матче обыграли "Тоттенхэм" и выиграли Суперкубок Европы. ПСЖ проигрывал 0:2 до 85-й минуты, но совершил камбэк и победил в серии пенальти. После игры капитан французов Маркиньос отдал свою медаль Забарному.

21 августа Энрике впервые публично высказался относительно взаимоотношений защитника сборной Украины Ильи Забарного и вратаря национальной команды РФ Матвея Сафонова.

