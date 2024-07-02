В НБА подписывают наибольший контракт в истории. Все подробности
Звезда "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум договорился о продлении договора с командой на пять лет на сумму 314 миллионов долларов, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Это самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Эту же информацию подтверждает у себя в социальной сети Х (бывшая Twitter) авторитетный инсайдер Шемс Чарания.
Ранее самый крупное соглашение подписал одноклубник Тейтум Джейлен Браун, он получит 287 млн долларов.
26-летний Тейтум привел "Бостон" к своему 18-му титулу в НБА, одержав победу в пяти играх над "Даллас Маверикс" в финале НБА, набирая в среднем 22,2 очка, 7,8 подбора и 7,2 передачи.
Нападающий ростом 203 см, который был выбран "Селтикс" под третьим номером в 2017 году, превратился в одного из крупнейших звезд НБА, и вместе с Джелейном Брауном сформировал, возможно, лучший тандем в лиге.
Два самых крупных по общей стоимости контракта в истории НБА теперь принадлежат дуэту дуэту суперзвезд "Селтикс" Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну.
Ранее в понедельник "Селтикс" также договорились о продлении контракта с защитником Дерриком Уайтом . Теперь у каждого игрока стартового состава "Бостона" есть контракт как минимум до 2025–2026 годов. Только в этом сезоне контракты Татума, Брауна, Уайта, Джру Холидея и Кристапса Порзингиса составят 198,5 миллиона долларов.
Татум пять раз попадал в Матч всех звезд НБА, в том числе в течение последних трех сезонов входил в первую команду Всех звезд НБА. После завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Токио в 2021 году он также заявлен за США на Олимпиаду в Париже этим летом.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!