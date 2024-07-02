В НБА подписывают наибольший контракт в истории. Все подробности

Звезда "Бостон Селтикс" Джейсон Тейтум договорился о продлении договора с командой на пять лет на сумму 314 миллионов долларов, сообщает ESPN со ссылкой на свои источники. Это самый крупный контракт в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

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Эту же информацию подтверждает у себя в социальной сети Х (бывшая Twitter) авторитетный инсайдер Шемс Чарания.

Ранее самый крупное соглашение подписал одноклубник Тейтум Джейлен Браун, он получит 287 млн долларов.

26-летний Тейтум привел "Бостон" к своему 18-му титулу в НБА, одержав победу в пяти играх над "Даллас Маверикс" в финале НБА, набирая в среднем 22,2 очка, 7,8 подбора и 7,2 передачи.

Нападающий ростом 203 см, который был выбран "Селтикс" под третьим номером в 2017 году, превратился в одного из крупнейших звезд НБА, и вместе с Джелейном Брауном сформировал, возможно, лучший тандем в лиге.

Два самых крупных по общей стоимости контракта в истории НБА теперь принадлежат дуэту дуэту суперзвезд "Селтикс" Джейсону Тейтуму и Джейлену Брауну.

КОМАНДА ИГРОК СТОИМОСТЬ СДЕЛКИ Бостон Селтикс Джейсон Татум 314 миллионов долларов Бостон Селтикс Джейлен Браун 285 миллионов долларов Денвер Наггетс Никола Йокич 276 миллионов долларов Финкс Санс Брэдли Бил 251 миллион долларов

Ранее в понедельник "Селтикс" также договорились о продлении контракта с защитником Дерриком Уайтом . Теперь у каждого игрока стартового состава "Бостона" есть контракт как минимум до 2025–2026 годов. Только в этом сезоне контракты Татума, Брауна, Уайта, Джру Холидея и Кристапса Порзингиса составят 198,5 миллиона долларов.

Татум пять раз попадал в Матч всех звезд НБА, в том числе в течение последних трех сезонов входил в первую команду Всех звезд НБА. После завоевания золотой медали на Олимпийских играх в Токио в 2021 году он также заявлен за США на Олимпиаду в Париже этим летом.

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