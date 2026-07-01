В матче ЧМ-2026 установили исторический рекорд, побив результат Роналдо

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе переписал историю чемпионатов мира по футболу, стал самым результативным игроком в плей-офф турнира. Форвард мадридского "Реала" в матче 1/16 финала мундиаля-2026 со Швецией превзошел достижение бразильцев Леонидаса и Роналдо.

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Об этом информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Мбаппе отметился дублем в воротах скандинавской сборной и довел количество забитых мячей в девяти матчах плей-офф первенств планеты до 10.

На счету двух бразильских легенд до этого было восемь точных ударов. При этом Мбаппе также обошел немецкого бомбардира Мирослава Клозе по количеству голов на ЧМ. Теперь в активе француза 18 мячей, что на один меньше, чем у аргентинца Лионеля Месси.

Также форвард ПСЖ сравнялся с капитаном "небесно-голубых" в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026. Оба футболиста по шесть раз отличались на турнире в США, Мексике и Канаде, однако Месси еще предстоит матч 1/16 финала с Кабо-Верде (4 июля в 01:00 ночи по киевскому времени).

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