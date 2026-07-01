УкраїнськаУКР
русскийРУС

В матче ЧМ-2026 установили исторический рекорд, побив результат Роналдо

Александр Чеканов
Спорт Oboz
1 минута
1,0 т.
Мбаппе побил рекорд Роналдо
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Капитан сборной Франции Килиан Мбаппе переписал историю чемпионатов мира по футболу, стал самым результативным игроком в плей-офф турнира. Форвард мадридского "Реала" в матче 1/16 финала мундиаля-2026 со Швецией превзошел достижение бразильцев Леонидаса и Роналдо.

Об этом информирует аналитическая компания Opta на своей странице в социальной сети Х, ранее известной как Twitter. Мбаппе отметился дублем в воротах скандинавской сборной и довел количество забитых мячей в девяти матчах плей-офф первенств планеты до 10.

Мбаппе празднует гол в ворота Швеции с тренером.
Роналдо на ЧМ-2002.

На счету двух бразильских легенд до этого было восемь точных ударов. При этом Мбаппе также обошел немецкого бомбардира Мирослава Клозе по количеству голов на ЧМ. Теперь в активе француза 18 мячей, что на один меньше, чем у аргентинца Лионеля Месси.

Также форвард ПСЖ сравнялся с капитаном "небесно-голубых" в списке лучших бомбардиров ЧМ-2026. Оба футболиста по шесть раз отличались на турнире в США, Мексике и Канаде, однако Месси еще предстоит матч 1/16 финала с Кабо-Верде (4 июля в 01:00 ночи по киевскому времени).

Сетка плей-офф ЧМ.
Лидер сборной Франции Килиан Мбаппе

Как сообщал OBOZ.UA, капитан сборной Норвегии Мартин Эдегор повторил уникальное достижение легенды "Динамо" Игоря Беланова.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

ЧМ-2026сборная Бразилии по футболуСборная Франции по футболуРоналдоКилиан Мбаппе
Редакционная политика