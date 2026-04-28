В какой игре будет автобус, а где ураган? Что нас ждет в первых полуфиналах Лиги чемпионов

Сегодня Лига чемпионов выходит на решающую прямую. Начинаются полуфиналы в битве за главный трофей Европы. И тут у нас собрались неожиданные участники: действующий обладатель кубка, главный фаворит на него и две команды, которые не видели финалов 10 и 20 лет Хорошо, что пройдут матчи в разные дни, ведь есть что посмотреть! Рассказывает OBOZ.UA.

ПСЖ - "Бавария": финал без финалиста

Позиции в чемпионате: 1 место Лиги 1 - 1 место Бундеслиги

Очные встречи: 15 (6-0-9)

Последняя игра: Этап лиги 25/26 (1:2)

Это команды, которые привыкли к громким победам. ПСЖ с февраля переигрывает команды с историей, "Бавария" громит своих соперников во всех смыслах. Парижане уничтожили "Челси" с "Ливерпулем", мюнхенцы остановили грозную атаку "Реала". Сегодня нас не ждет медленное узнавание тактики соперника, нас ждет мощный футбол с атакующим привкусом. На это указывает даже одинаковое количество забитых мячей – по 38, это больше всего в нынешнем турнире.

Их очная встреча была не так давно: классически на Этапе лиги, когда Компани переиграл Энрике 2:1. Хочет ли он повторить это? Конечно хочет. Хочет ли испанец реванша? Конечно хочет. Что интересно, победа сегодня станет сотой для ПСЖ в ЛЧ. Оформить ее против "Баварии" будет вдвойне красивее. Мало того, что никто в истории Франции не выходил в два подряд финала, никто из французов не был в полуфиналах трижды подряд. А до сотни побед в Лиге чемпионов вообще никто не дотягивался. Понимаете, какая интересная история у этого поединка для парижан?

Но "Бавария" не собирается дарить сопернику все эти достижения. Немцы против французов фантастически уверены: выиграно 14 из последних 16 еврокубковых матчей, особенно агрессивно на выездах. Но сама фаза для них не такая счастливая: за последние 6(!) раз двухматчевых полуфинальных противостояний немцам не везло, прошли дальше только против "Лиона" в ковидный одноматчевый сезон.

Следует упомянуть и о статистических показателях. В среднем на игру угловые, удары, голы, офсайды, рейтинг игроков, точность передач – всё это одинаково! Но зеркальности не будет, ведь "Бавария" бьет тараном, тогда как ПСЖ отдает предпочтение флангам; парижане не против пробить издали, а вот мюнхенцы хотят доводить мяч до лучшей зоны для удара; хозяева ставят лайк коротким передачам, гости – забросам. Какой же фантастический матч нас ждет.

Что по игрокам у обеих команд? Нуну Мендеш с запасом готовится побить рекорд Роналду: ему сегодня 23 года 313 дней, выход на поле станет 50 игрой в ЛЧ, у Криша эта отметка была значительно позже, а значит нас ожидает новый рекорд. Также этот матч ключевой для Маркиньоса – выход сегодня запишет 120 в основной сетке Лиги чемпионов, столько среди бразильцев достигал только Роберто Карлос. С другой стороны все внимание приковано к Кейну: у него уже есть личный рекорд в 12 голов за сезон – и ничего не завершено. Мало того, что он рекордсмен среди англичан, так он еще и возродил Джеррарда, отличившись 5 игр подряд. Это будет невероятно сильная игра инициативы и характера, очень советуем к тщательному просмотру.

"Атлетико" - "Арсенал": игра автобусов?

Позиции в чемпионате: 4 место Ла Лиги - 1 место АПЛ

Очные встречи: 1 (0-0-1)

Последняя игра: Этап лиги 25/26 (0:4)

В этой паре нас ждет созерцание автобусных перевозок. По крайней мере, все мемы говорят именно об этом. Но можно ли быть такими категоричными? Например, их первая встреча состоялась именно в этом году, тоже на Этапе лиги, и "Арсенал" поиздевался аж 4:0 над "Атлетико". С другой стороны, история говорит, что двухматчевые противостояния полуфиналов против английских команд берут именно матрасники.

Повторная игра после групповой стадии станет серьезным испытанием для обоих коллективов, обе команды ощутимо изменились ментально. Они будто стали больше закрываться, но это их рецепт успеха. Как говорится, финал не пахнет: удачно поймать соперника на ошибках и усыпить его внимание тоже надо уметь. Здесь тоже всё одинаково по статистике на матч: по 2 гола, по 14 ударов, по 85% точности передач, по 6 угловых, по 11 фолов. Но! Несмотря на всю свою автобусную ауру, матрасники уже назабивали 34 гола, это с отрывом превзошло прошлый рекорд в ЛЧ (26). Тогда как "Арсенал" сохраняет свои ворота сухими, оставаясь единственной командой турнира, которая не проиграла ни одного матча, даже на выезде.

Ну и о наболевшем. Если "Атлетико" не было в финале ЛЧ уже 10 лет, то "Арсенала" – вдвое дольше. Лондонцам против испанцев везет: 7 последних матчей исключительно победы, такого не делал еще никто. Если оглядываться в историю Лиги чемпионов, то канониры получили пиренейскую команду только во второй раз, 20 лет назад они прошли "Вильяреал". Но опять же, исторически мадридцы имеют больше удачи.

Мы можем пройтись и по игрокам, но обе команды – сугубо командные, здесь забивали 12 разных футболистов. Тогда как идейно возглавляют коллективы разные по задачам люди. От хозяев это Альварес, ключевая персона для атаки и один из самых результативных футболистов ЛЧ. Он знает, как выходить в финалы, и обязательно расскажет этот опыт в раздевалке. Гостей поведет вперед Гэбриэл, который и сам не против иногда забить тем же матрасникам. Эту игру тоже надо обязательно включить и пересмотреть. Главное, чтобы Симеоне и Артета не переиграли сами себя. Потому что мы хотим увидеть в финале достойного участника, а не продолжение суперстены перед воротами.