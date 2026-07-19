Аргентины и Испании здесь не должно было быть. Почему финал ЧМ-2026 разыгрывают команды, которые этого не заслуживают

Дождались! Уже сегодня вечером состоится финал чемпионата мира между Испанией и Англией. Два триумфатора, две легендарные команды, два коллектива с именем и желанием продемонстрировать максимальную мотивацию за весь этот долгий турнир. Время начала удобное, для просмотра всё есть, но почему ситуация выглядит так, будто обе сборные не достойны быть в финале и получить кубок? OBOZ.UA подготовил для вас лучшие подробности этой игры, чтобы время прошло идеально, и объясняет, почему все так думают.

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Оба финалиста стали жертвами Кабо-Верде

Перед финалом обязательно нужно вспомнить путь к главной игре, ведь по некоторым матчам казалось, что обе сборные не достойны бороться за кубок мира. В своей группе Испания вообще стала единственной командой, которая набрала 3 очка, но потеряла их в матче с темной лошадкой из Кабо-Верде (0:0), однако необходимые очки и уверенность завоевала в матчах против Саудовской Аравии (4:0) и Уругвая (1:0). Испания легко прошла 1/16 финала, где переиграла Австрию (3:0), оказалась сильнее Португалии (1:0) и не без проблем совершила камбэк против Бельгии (2:1). Полуфинал с французами – драма стратегии и постепенного улучшения, когда "Фурия Роха" сделала всё, чтобы становиться всё сильнее. Абсолютно доминирующие 2:0 показали, что не зря Испания удерживает титул королей Европы.

С другой стороны, команда, которая, как пишет ФИФА, "прошла нелегкий путь к своему второму подряд финалу чемпионата мира". Аргентина начала защиту титула с трёх подряд побед на групповом этапе – 3:0 над Алжиром, 2:0 против Австрии и 3:1 против Иордании. Именно там Месси разыгрался, не только побив рекорд Мюллера, но и заложив основу для завоевания "Золотой бутсы". На данный момент на его счету 21 гол на ЧМ. Став лишь третьей командой с максимальным количеством очков на групповом этапе, подопечные Скалони попали на… Кабо-Верде! Это была возможность вылететь домой с самого старта, но повезло с автоголом в добавленное время. Далее последовал целый парад скандалов: во время камбэка против Египта (3:2), подарок от Эмболо в матче со Швейцарией (3:1) и полуфинал с Англией, где снова пришлось спасаться. Но причудливые детские ошибки Тухеля позволили британцам проиграть матч полной гегемонии – 2:1 и путевка в финал для Аргентины.

Со стороны Испании – фантастическая оборона

Испания на этом ЧМ продемонстрировала способность отлично играть против всех талантов планеты. Под руководством де ла Фуэнте им удалось проложить уникальный путь к финалу, где был пропущен лишь один гол от Бельгии. Унаи Симон в шестой раз сохранил ворота на замке – это первый случай, когда голкипер имеет столько "сухих" матчей на чемпионате мира. Важную роль здесь играет отрежиссированная до мелочей линия обороны, о чём говорит тот же полуфинал с Францией. На каждого нападающего приходилось по два испанских защитника, а линия с Мбаппе, Дембеле и Олисе показала всего 0,31 xG за 90 минут!

Но это не значит, что в атаке будет тишина. Оярсабаль и его 5 голов на турнире – это рекорд Испании на чемпионатах мира. Ещё один точный удар – и он превзойдёт Бутрагвено и Давида Вилью. Кажется, что Ямаль не в этой компании, но он уже показал, что может приносить пользу команде, даже если его фамилии нет на табло, да и по уровню опасности Ламин приносит огромную пользу, что станет вызовом для обороны латиноамериканцев и потенциальными фолами. Похоже, нас ждет много штрафных с его фланга, а это уже дело для каталонцев.

Со стороны аргентинцев – только Месси. Или не только?

Лионель действительно стал главной фигурой турнира. На нём атаки, на нём мотивация, на нём развитие атак, на нём же и фолы, которые приводят к новым голам. Несмотря на все скандалы вокруг себя, Аргентина каким-то образом находила выход. Даже с теми же англичанами в полуфинале им удалось быстро отыграться после 85-й минуты. Там были вопросы к самим британцам, но счёт уже на табло.

Представьте, что Аргентина одержала победу во всех семи матчах, повторив рекорд, установленный Бразилией в 2002 году, по количеству побед на одном чемпионате мира. Сегодняшний триумф поднимет их в ранг элитных сборных, которые выигрывали трофей со 100-процентным результатом. Так поступали Уругвай (1930), Италия (1938) и дважды Бразилия (1970 и 2002). Выиграть в таком стиле, да ещё и когда главный конкурент на континенте с треском вылетел — особая честь.

Конечно, не только он один на поле, но! Мартинес не надёжен в воротах, в поле Альмада или Лопес могут заработать лишние карточки (и даже удаление, что до сих пор вероятно), а Альварес спасал только тогда, когда Месси становился ассистентом. Похоже, Лео – это фундамент сборной, на котором будет держаться всё в следующие годы.

В финале количество "впервые" достигнет апогея

На этом турнире мы часто слышали слово "впервые", и многие из этих "впервые" связаны с игрой и относятся лично к Месси. Но есть ещё одно "впервые", о котором за такой вывеской забываешь – этот матч впервые стал случаем, когда действующие чемпионы Кубка Америки встретились с действующими чемпионами Европы в финале Чемпионата мира по футболу. Не будет хотя бы такого рекорда в перерыве, ведь ФИФА, похоже, отказалась от долгого шоу в стиле Суперкубка в перерыве, и концерт сократили до всего 17 минут вместо получаса.

Даже суперкомпьютер Opta не знает, что вам сказать. В мае он считал, что Испания – абсолютный фаворит (16% среди всех команд на победу), тогда как у Аргентины было менее 10% и она даже не входила в первую тройку, уступая ещё Франции и Англии. Что ж, финальную четверку машина выбрала правильно. Чтобы определить победителя ЧМ, провели целых 25 тысяч симуляций! После анализа множества показателей и возможных комбинаций математика показала, что Испания выиграет Мундиаль в 60% случаев, тогда как Аргентина вернет себе титул в остальных 40,4%.

За всю историю – всего одна игра

Хотя в личных встречах это не впервые, но такие мировые гегемоны едва ли пересекались. Последний раз наши сегодняшние герои играли друг с другом на чемпионате мира аж в 1966 году. Это был первый матч группового этапа для команд, когда "Альбиселесте" одержали победу со счётом 2:1, вырвав её во втором тайме. Тогда Луис Артиме, центрфорвард Аргентины, стал звездой матча, забив два гола в ворота европейцев. Сегодня в обеих командах есть игрок, готовый дважды положить соперника на лопатки. Вот так и поразмыслите, чего ждать от этих команд, ведь товарищеских матчей между ними немало: 13 игр, преимущество на стороне испанцев. Их последний спарринг состоялся в 2018 году в Мадриде, тогда Испания разгромила Аргентину со счётом 6:1. Не состоялась и та самая "Финалисима", но сама судьба отложила её до того момента, когда это будет уместнее.

Матч едва не перенесли из-за пожаров

Финал чемпионата мира неожиданно оказался под угрозой остаться незамеченным. В буквальном смысле, ведь матч может пройти в дыму. Смог от сильных лесных пожаров в Канаде достиг Нью-Йорка ещё несколько дней назад. Но ФИФА не планирует переносить финал чемпионата мира по футболу, несмотря на то что синоптики и медики ещё в пятницу объявили об ухудшении качества воздуха в одном из крупнейших городов мира. Bloomberg писал о неких неформальных переговорах по поводу ситуации с лесными пожарами между ФИФА и американскими властями, однако никакого решения так и не было принято. Сегодняшний матч состоится в 15:00 по местному времени, на стадионе соберётся 80 тысяч зрителей. Чем они будут дышать? И останется ли что-нибудь футболистам? Метеослужба США ожидает, что смог после вчерашних дымовых завес покинет Нью-Йорк, а сегодняшний утренний ветер в эти часы развеет большую его часть.

Когда смотреть финал?

Финальный матч чемпионата мира по футболу 2026 года покажет MEGOGO. Начало матча между Испанией и Аргентиной – в 22:00 по киевскому времени. Сразу после этого готовьтесь к неделе, в которой многие украинские команды начнут выступления в еврокубках.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Испания – Аргентина так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,32, на победу аргентинцев – 3,57. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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