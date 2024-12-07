В футболе вводят новое правило

Международный совет футбольных ассоциаций, который регулирует и определяет изменения футбольных правил (IFAB) рассматривает введение нового правила, направленного на борьбу с затягиванием времени вратарями, сообщает The Daily Mail. Нововведение обсуждается после успешных тестов в турнирах для игроков до 21 года в Англии и Италии.

Видео дня

Согласно предложению, вратарям, которые удерживают мяч дольше восьми секунд, может быть назначено наказание – угловой удар в пользу соперника. В настоящее время за подобные нарушения предусмотрен только непрямой свободный удар, но правило редко применяется. Новая мера предполагает, что арбитры будут визуально отсчитывать время, сигнализируя вратарям о лимите.

По словам главы Федерации футбола Ирландии Патрика Нельсона, испытания показали высокую эффективность нового подхода. Вратари стали быстрее вводить мяч в игру, а случаи наказания угловыми практически отсутствуют, что указывает на действенность правила как сдерживающего фактора. Аналогичные тесты в Италии показали схожие результаты, а в Мальте в качестве наказания за задержку использовали назначение вбрасывания.

Кроме этого, IFAB продолжает обсуждать изменения в правилах офсайда. Технический директор организации Дэвид Эллерей отметил, что новые подходы могут вернуть нападающим преимущество, утраченное из-за точности современных технологий. Гол отменяется из-за минимальных отклонений, таких как "миллиметровый офсайд". Новые изменения могут быть направлены на то, чтобы вернуть "пользу сомнения" нападающим [трактовку сомнительных эпизодов в пользу игрока атакующей команды, если точных доказательств офсайда нет - ред.] и сделать футбол более зрелищным.

Возвращаясь к обсуждаемому нововведению для вратарей, эксперты уверены, что страх потерять мяч и подарить сопернику опасную возможность (угловой или вбрасывание) станет мощным стимулом для голкиперов быстрее вводить мяч в игру.

"Ни один тренер не простит своему вратарю ошибки, если из-за неё команда пропустит гол," – отметил Нельсон.

Сейчас IFAB анализирует данные с тестовых матчей и рассматривает возможность внедрения нового правила на более высоком уровне – в профессиональных лигах и международных турнирах. Если решение будет принято, это станет одной из самых значительных корректировок футбольных правил в последние годы.

Нововведения могут вступить в силу уже в следующем сезоне, если рекомендации IFAB будут одобрены. Это станет шагом вперёд в борьбе с затягиванием времени и попытками игроков использовать правила для получения необоснованного преимущества.

Окончательное решение о внедрении новых правил будет принято после анализа всех данных и консультаций с представителями футбольных ассоциаций, лиг и тренерских штабов. IFAB стремится сбалансировать новшества таким образом, чтобы сохранить динамику игры, но при этом избежать излишней строгости, которая могла бы повлиять на справедливость матчей.

Если правило будет одобрено, оно может существенно повлиять на тактику команд. Вратари будут вынуждены принимать решения быстрее, что сократит время простоя и сделает матчи более зрелищными. Кроме того, это может стать дополнительным вызовом для команд, поскольку увеличение количества угловых может создать больше голевых моментов.

Футбольное сообщество уже разделилось в оценках инициативы. Одни эксперты считают, что это нововведение повысит интенсивность матчей, другие опасаются, что дополнительные меры контроля могут усложнить работу арбитров и создать новые споры на поле.

Тем не менее, IFAB подчеркивает, что главная цель – улучшение качества игры и уменьшение количества случаев затягивания времени, которые раздражают болельщиков и нарушают соревновательный баланс.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!