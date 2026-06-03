'В этот день украинцев снова убивали': Харлан отреагировала на допуск России к международным турнирам

Двукратная олимпийская чемпионка Ольга Харлан жестко раскритиковала Международную федерацию фехтования (FIE) за допуск РФ и Беларуси с национальной символикой. Особенно возмутительным наша соотечественница назвала то, что об этом было объявлено в день очередной массированной ракетно-дроновой атаки агрессоров.

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Об этом Харлан написала на своей странице в социальной сети Instagram. 35-летняя уроженка Николаева подчеркнуло, что руководство FIE откровенно наплевало на жертв российского террористического государства, которое продолжает вести захватническую войну против Украины.

"Что делает это решение особенно циничным, так это дата – 2 июня. В этот день украинцев снова убивали российские ракеты. Решение FIE посылает сигнал о том, что можно продолжать войну, разрушать города, отнимать жизни и все равно возвращаться в международное спортивное сообщество, как будто ничего не происходит. Нам часто говорят, что спорт вне политики. Но это не про политику. Это про моральный выбор. О том, чьи жизни и чью боль мир готов игнорировать. Я чувствую глубокое разочарование. Но мы продолжим говорить правду. Даже когда другие решают отворачиваться", – прокомментировала Харлан.

После этого решения FIE стала десятой международной федерацией по олимпийским видам спорта, полностью восстановившей права российских спортсменов. Ранее аналогичные решения приняли федерации гимнастики, водных видов спорта, борьбы, дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксинга, муайтай и бокса.

Ранее в интервью OBOZ.UA тренер женской сборной Украины по фехтованию Богдан Никишин назвал FIE пророссийской федерацией.

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