В ДТП под Киевом погиб 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и призер Олимпийский игр. Страшной трагедии 22 года

Ровно 22 года назад – 29 февраля 2004 года – под Киевом в автокатастрофе оборвалась жизнь украинского гимнаста Александра Береша. Двукратный чемпион Европы и призер Олимпиады возвращался в столицу, когда его автомобиль столкнулся с машиной из автопарка Верховной Рады.

Александр Береш родился 12 октября 1977 года в Первомайске Луганской области, но большую часть своей юности прожил в Херсоне, выступал за сборную Украины с 1994 года. В 2000 году стал абсолютным чемпионом Европы, а на Олимпийских играх в Сиднее завоевал для национальной команды "серебро" и "бронзу".

Вечером 29 февраля спортсмен вместе с партнером по сборной Сергеем Вяльцевым на Peugeot 307 возвращался в Киев с олимпийской базы в Конча-Заспе. Во время выезда на Обуховскую трассу произошло столкновение с BMW 740 с номерами Верховной Рады, в салоне которого находилась дочь первого заместителя председателя парламента Адама Мартынюка. Гимнаст погиб на месте.

Через три дня после аварии заместитель министра внутренних дел Петр Коляда заявил, что ДТП произошло по вине Береша. Руководство парламента на пресс-конференции сообщило журналистам, что спортсмен, "выезжая со второстепенной дороги на Столичное шоссе, не пропустил BMW", и подчеркнуло, что катастрофа произошла из-за нарушения им правил.

Позднее Голосеевский районный суд Киева признал виновным водителя BMW Сергея Антонюка и назначил ему пять лет лишения свободы. Апелляционный суд Киева оставил приговор без изменений.

Согласно материалам дела и выводам судебной автотехнической экспертизы, скорость BMW в момент столкновения составляла 147–162 км/ч при допустимых на этом участке 60 км/ч. Вдова спортсмена Светлана Береш после вынесения приговора заявляла, что намерена добиваться публичных извинений от должностных лиц, которые утверждали, будто Александр находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и сам стал виновником аварии.

В честь Береша в Херсоне на фасаде здания детско-юношеской спортивной школы № 3, по улице Чекистов, 2а, в которой он учился и работал с 1988 по 2004 гг установлена мемориальная доска.

