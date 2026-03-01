УкраїнськаУКР
русскийРУС

В ДТП под Киевом погиб 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и призер Олимпийский игр. Страшной трагедии 22 года

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,0 т.
В ДТП под Киевом погиб 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и призер Олимпийский игр. Страшной трагедии 22 года

Ровно 22 года назад – 29 февраля 2004 года – под Киевом в автокатастрофе оборвалась жизнь украинского гимнаста Александра Береша. Двукратный чемпион Европы и призер Олимпиады возвращался в столицу, когда его автомобиль столкнулся с машиной из автопарка Верховной Рады.

Видео дня

Александр Береш родился 12 октября 1977 года в Первомайске Луганской области, но большую часть своей юности прожил в Херсоне, выступал за сборную Украины с 1994 года. В 2000 году стал абсолютным чемпионом Европы, а на Олимпийских играх в Сиднее завоевал для национальной команды "серебро" и "бронзу".

В ДТП под Киевом погиб 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и призер Олимпийский игр. Страшной трагедии 22 года

Вечером 29 февраля спортсмен вместе с партнером по сборной Сергеем Вяльцевым на Peugeot 307 возвращался в Киев с олимпийской базы в Конча-Заспе. Во время выезда на Обуховскую трассу произошло столкновение с BMW 740 с номерами Верховной Рады, в салоне которого находилась дочь первого заместителя председателя парламента Адама Мартынюка. Гимнаст погиб на месте.

В ДТП под Киевом погиб 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и призер Олимпийский игр. Страшной трагедии 22 года

Через три дня после аварии заместитель министра внутренних дел Петр Коляда заявил, что ДТП произошло по вине Береша. Руководство парламента на пресс-конференции сообщило журналистам, что спортсмен, "выезжая со второстепенной дороги на Столичное шоссе, не пропустил BMW", и подчеркнуло, что катастрофа произошла из-за нарушения им правил.

В ДТП под Киевом погиб 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и призер Олимпийский игр. Страшной трагедии 22 года

Позднее Голосеевский районный суд Киева признал виновным водителя BMW Сергея Антонюка и назначил ему пять лет лишения свободы. Апелляционный суд Киева оставил приговор без изменений.

Согласно материалам дела и выводам судебной автотехнической экспертизы, скорость BMW в момент столкновения составляла 147–162 км/ч при допустимых на этом участке 60 км/ч. Вдова спортсмена Светлана Береш после вынесения приговора заявляла, что намерена добиваться публичных извинений от должностных лиц, которые утверждали, будто Александр находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и сам стал виновником аварии.

В ДТП под Киевом погиб 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и призер Олимпийский игр. Страшной трагедии 22 года

В честь Береша в Херсоне на фасаде здания детско-юношеской спортивной школы № 3, по улице Чекистов, 2а, в которой он учился и работал с 1988 по 2004 гг установлена мемориальная доска.

В ДТП под Киевом погиб 2-кратный чемпион Европы по спортивной гимнастике и призер Олимпийский игр. Страшной трагедии 22 года

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!

Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe