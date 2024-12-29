Мудрику в сборной Украины вкололи допинг от коровы, – источник

Бывший журналист Игорь Бурбас рассказал, что допинг в кровь украинского вингера "Челси" Михаила Мудрика мог попасть через укол стволовыми клетками. По данным его источников, в лагере сборной Украины футболисту в колено сделали инъекцию в виде стволовых клеток.

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Они служат регенерации клеток организма, как здоровых так и поврежденных. Такое лечение обеспечивает быстрое восстановление после спортивных травм и других травматических состояний.

"По информации, которую я собрал, в одном случае использовались стволовые клетки, взятые из коровы. Причем, насколько мне сказали из лагеря сборной, стволовые клетки были именно из коровы или ее крови. Важно, что в организме этой коровы мог находиться мельдоний, потому что она могла его съесть. Так что, когда Мудрику сделали инъекцию стволовых клеток в колено, они могли содержать мельдоний, если эти клетки были из крови коровы, которая его употребляла", – заявил Бурбас в своем Youtube-канале.

Игорь добавил, что эти уколы – это единственное, что выбивалось из обычного графика Михаила.

"Это отличалось от всего, что происходило с Мудриком за последние полтора года. У него есть определенный режим: он позавтракает, пообедает, потренируется, принимает витамины, которые ему дают в Челси или сборной Украины. Я не знаю, что еще он делает, но его распорядок четкий", – отметил эксперт.

За сборную Украины 23-летний Мудрик сыграл 28 матчей, в которых забил три гола. На чемпионате Европы он провел два матча, но результативными действиями отметиться не смог.

Как сообщал OBOZ.UA, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба.

Сам Михаил подтвердил, что тест показал наличие запрещенного вещества в его организме. Наш соотечественник заявил, что был шокирован результатами, поскольку никогда не употреблял допинг.

По предварительной информации, в пробе Мудрика был обнаружен мельдоний (милдронат). Этот препарат, который с 2014 года стал особенно популярным в России, запрещен для использования спортсменами.

Также стало известно, что Мудрик был отстранен от тренировок на клубной базе в Кобхеме,

В одном из своих интервью английский спортивный юрист Кэтрин Форшоу выразила уверенность, украинец из-за допингового скандала может завершить выступление в национальной сборной. По мнению Форшоу, санкции на Михаила может наложить не только его клуб, но УАФ.

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