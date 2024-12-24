В деле Тимощука против Украины возник неожиданный поворот

Как оказалось, Украинская ассоциация футбола (УАФ) не пыталась лишить бывшего игрока сборной Украины Анатолия Тимощука тренерской лицензии, говорится в вердикте Спортивного арбитражного суда в Лозанне (CAS). Как указывается в тексте, Центр лицензирования УАФ не принимал меры по отмене тренерской лицензии Pro.

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"На слушании были подтверждены два момента: (а) Центр лицензирования УАФ не предпринял никаких действий для отзыва или аннулирования тренерской лицензии УЕФА Pro-уровня Апеллянта [Тимощука - ред.], которая действовала до конца указанного срока, то есть 31 декабря 2023 года; и (б) Апеллянт теперь обладает тренерской лицензией УЕФА Pro-уровня, полученной через российские футбольные власти", – уточняется в тексте сообщения CAS.

11 марта 2022 года на сайте УАФ появилось сообщение, что бывший капитан донецкого "Шахтера" Анатолий Тимощук лишен всех отечественных спортивных трофеев и наград. Кроме того, за молчание о нападении России на нашу страну нынешнему помощнику тренера санкт-петербуржского "Зенита" запрещено заниматься любой футбольной деятельностью на территории Украины.

Отметим, что по состоянию на 24 декабря 2024 года в этой новости на сайте УАФ отсутствует фраза про лишение тренерской лицензии.

Изначально, эта фраза присутствовал.

12 декабря Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) не увидел причин для лишения экс-футболиста сборной Украины Анатолия Тимощука всех национальных титулов из-за его молчаливой поддержки военной агрессии РФ в отношении родной страны. В Швейцарии встали на сторону нынешнего помощника тренера "Зенита", удовлетворив его апелляцию на соответствующее решение.

Анатолий отказался осуждать Россию за нападение на Украину и лишь смог выдавить из себя небольшой сторис в Instagram, в котором просто призвал к миру. Кроме того, появилась информация, что Тимощук пытается получить паспорт гражданина Румынии. Тренер "Зенита" таким образом пытается обойти санкции, которые на него наложил Совет национальной безопасности и обороны (СНБО).

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