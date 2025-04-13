В Бразилии знаменитая волейболистка сыграла в официальном матче на 6-м месяце беременности. Видео собрало 1.5 млн просмотров за сутки

Присцила Хелдес – связующая бразильского волейбольного клуба "Флуминенсе" вышла на четвертьфинальный матч местной Суперлиги против "Волей Бауру" на 6-м месяце беременности. Момент с игрой 33-летней спортсменки стал вирусным в сети и за сутки собрал полтора миллиона просмотров.

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В тот момент, когда режиссер крупным планом показал спортсменку, комментаторы стали обсуждать экипировку, которая помогает женщине играть, а также вспомнили другие подобные случаи.

"Вот, животик начинает понемногу появляться. Столько историй у нас, правда? Присцила — пожалуй, один из главных символов этого. Наша комментатор Паула Пекено тоже играла, будучи беременной Мелзиньей, которая теперь уже вовсе не Мелзинья, а настоящая Мелзона. Это истории о материнстве и о том, что значит быть женщиной", – отметили бразильские ведущие.

Несмотря на все усилия Хельдес "Флуминенсе" не смог победить "Волей Бауру". "Флуминенсе" проиграл матч со счетом 3-1 и выбыл из плей-офф.

Отметим, что Элдес является бразильской знаменитостью и известна своими достижениями как в клубной карьере, так и в составе различных национальных сборных страны. У себя в Instagram беременная спортсменка выкладывает видео с тренировок со штангой и гантелей.

С юных лет выступала за молодежные команды страны, где добилась крупных успехов.

В 2008 году она стала чемпионкой Южной Америки среди девушек до 18 лет, а в 2009 году выиграла золото на чемпионате мира в этой же возрастной категории, получив звание лучшей связующей турнира. В 2010 году завоевала золото на юниорском чемпионате Южной Америки, а в 2011-м стала серебряным призёром молодежного чемпионата мира, будучи капитаном сборной.

Также Присцила успешно представляла Бразилию на военных соревнованиях: в 2015 году она выиграла золотую медаль на Всемирных военных играх в Южной Корее, а в 2018 году завоевала серебро на военном чемпионате мира в Канаде.

В клубной карьере она играла за такие команды, как Mackenzie, Vôlei Amil, Sesi-SP, Fluminense и другие. Среди её достижений — бронза и четвёртое место в Суперлиге Бразилии, победа в Золотом кубке 2017 года, два чемпионства в штате Минас-Жерайс (2008, 2010), золото чемпионата Карьоки (2016) и бронза Суперлиги Метрополитана.

Присцила Элдес — многократная призёрка национальных и международных соревнований, отмеченная индивидуальными наградами и известная как одна из лучших связующих своего поколения.

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