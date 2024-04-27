В Англии состоялся 'самый невероятный сейв в истории футбола'. Видео

В соцсети Х (бывшая Twitter) английский футбольный клуб "Халл" выложил момент с двойным сейвом защитника Джейкоба Гривза, который за несколько дней набрал полмиллиона просмотров. Эпизод произошел в матче Чемпионшипа против "Ковентри".

В ролике после удара форварда мяч попал в голкипера, от него отлетел в ворота, где защитник выбил его назад в поле. Круглый снаряд снова ударился в ноги вратарю и вновь в Гривза.

Несмотря на то, что все были уверены в голе, видеоповтор показал, что до взятия ворот не хватило нескольких сантиметров.

OBOZ.UA предлагает своим читателям самим оценить этот фантастический случай.

В комментариях случившееся назвали "самым невероятным спасением в истории футбола".

Как сообщал OBOZ.UA, в марте австрийский полузащитник Кристоф Баумгартнер установил новый мировой рекорд по самому быстрому голу в истории международного футбола на уровне сборных. 24-летний хавбек "Лейпцига" смог поразить ворота команды Словакии в товарищеском матче через 6 секунд после стартового свистка.

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