В Америка чемпионка-красавица умерла от рака в 21 год. Фото

21-летняя голкипер женской футбольной команды Университета Вашингтона Миа Хаман скончалась от рака почки после 7 месяцев тяжелой борьбы с болезнью. Об этом сообщила пресс-служба университета.

В апреле ей диагностировали четвертую стадию страшной болезни, после чего Миа завершила сезон и начала курс химиотерапии. Несмотря на лечение, она продолжала оставаться частью команды и получала поддержку со стороны спортсменов университета.

"Миа была сердцем нашей программы: она поднимала настроение каждому, кто был рядом, своей радостью, смелостью и добротой. Даже в самые тяжелые моменты она сохраняла невероятную силу духа и вдохновляла всех нас. Ее влияние останется с нами навсегда", — сказала главный тренер команды Николь Ван Дейк.

Хаман была одной из лучших вратарей конференции Big Ten в 2024 году: она показала третий результат в истории университета по среднему количеству пропущенных мячей за сезон — 0,66.

В этом году она не участвовала в соревнованиях из-за болезни, но команда посвятила ей свои матчи.

За две недели до смерти Миа присутствовала на игре футбольной команды Вашингтона, где почетно запустила сирену перед матчем.

Игрок команды Дензел Бостон после победы над "Иллинойсом" сказал: "Миа проходит через невероятно трудные испытания. Мы просто хотим быть рядом и поддерживать ее".

На этой неделе конференция Big Ten отметила Хаман наградой за спортивное благородство.

"Университет Вашингтона скорбит о безвременной утрате Мии Хаман, чья сила, доброта и дух тронули всех, кто ее знал. Она олицетворяла то, что значит быть настоящим спортсменом: упорство, благородство и преданность команде. Ее мужество и наследие навсегда останутся частью семьи UW", — отметил спортивный директор университета Пэт Чун.

Миа Хаман помогла "Вашингтону" дойти до полуфинала турнира Big Ten в 2023 году. У нее остались родители.

За свою карьеру Миа Хаман добилась впечатляющих успехов как на клубном, так и на университетском уровне. Ещё до поступления в Университет Вашингтона она в составе Marin FC стала чемпионкой Северной Калифорнии, выиграв престижный турнир NorCal State Cup. Несколько лет подряд Хаман была капитаном команды и одним из ключевых игроков клуба.

Выступая за Washington Huskies, американская голкипер быстро зарекомендовала себя как один из лидеров студенческой программы. В сезоне 2024 года она провела 17 матчей, из которых семь закончились "сухими", и установила третий результат в истории университета по количеству пропущенных мячей — в среднем 0,66 за игру.

Миа также вошла в символическую сборную турнира конференции Big Ten и получила академическую награду CSC Academic All-District. Её процент отражённых ударов (0,882) стал одним из лучших показателей в стране.

