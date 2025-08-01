Уже через 13 минут: как был забит первый гол нового сезона УПЛ и кто его автор. Видео

Футболисты "Колоса" из Коваливки стали авторами первого забитого мяча в новом розыгрыше украинской Премьер-лиги. Национальное первенство сезона 2025/26 стартовало поединком команды тренера Руслана Костышина против криворожского "Кривбасса".

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Счет в этой игре был забит уже на 14-й минуте встречи. Хозяева поля получили право на штрафной удар из пределов правого фланга атаки.

После навеса партнера первым на мяче оказался центральный защитник Никита Бурда. 30-летний воспитанник академии киевского "Динамо" избавился от опеки и точно пробил головой с восьми метров, поразив ворота команды из родного города президента Украины Владимира Зеленского.

В целом игроки "Колоса" выглядели более активными. До перерыва они нанесли по воротам "Кривбасса" девять ударов, причем шесть из них были в створ.

Отметим, что автор первого гола нового сезона УПЛ был вынужден покинуть поле на 38-й минуте из-за повреждения. В минувшем сезоне в Коваливке команды сыграли вничью 1:1.

Как сообщал OBOZ.UA, в первом туре нового сезона чемпионата Украины киевское "Динамо" сыграет на выезде с "Вересом" и Ривне.

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