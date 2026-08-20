"Усику повезло": в России нелепо принизили достижения украинца

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов выразил абсурдное мнение о том, что украинский суперчемпион Александр Усик за свои грандиозные успехи на профессиональном ринге должен благодарить отсутствие конкуренции. Представитель РФ попытался нелепо унизить нашего соотечественника, предположив, что тот бы без шансов проиграл звездам прошлых лет.

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Об этому Харитонов заявил в интервью пропагандистскому изданию "Спорт-Экспресс". По его словам, Леннокс Льюис, Майк Тайсон и Мохаммед Али якобы просто не оставили бы шансов Усику благодаря своим физическим данным и силе удара. При этом россиянин не стал делать акцент на невероятном мастерстве украинца и его умении двигаться по рингу.

"Сегодня тяжелый вес в боксе оставляет желать лучшего. Поэтому Усик и правит. Не в обиду Александру – он чемпион, молодец. Усик не имел бы шансов ни против Тайсона, ни против Льюиса. С Холифилдом, возможно, получился бы более конкурентный бой – Эвандер более игровой боец. Но Джордж Форман, Мухаммед Али – при всем уважении к Усику, на мой взгляд, не дали бы ему шанса. Еще раз: это мое мнение. Усику повезло родиться в правильное время и оказаться в нужном месте. Но он молодец – воспользовался этим и победил", – сказал Харитонов.

Напомним, Усик анонсировал завершение карьеры на профессиональном ринге. Ожидается, что свой последний поединок Александр проведет против американского ветерана Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

Как сообщал OBOZ.UA, Алесандр Усик детально рассказал о подготовке к своему прощальному бою на профессиональном ринге.

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