Усик впервые сказал, почему не нокаутировал Фьюри. Видео

Чемпион WBA, WBC, WBO и IBO в сверхтяжелом весе Александр Усик (22-0, 14 КО) признался, что не хотел наносить сильный урон Тайсону Фьюри (34-1-1, 24 КО), так как думал о его семье. По словам украинца он специально не стал давить на своего оппонента в 8-м раунде.

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"Я не хотел ему наносить вред, я просто боксировал. Мне не нужно этого делать, наносить вред. Я знаю, что такое бокс. Я знаю, что после боя он поедет домой к детям, к жене. Это плохо, когда ты наносишь вред своему оппоненту", – завил украинец в эфире Youtube-канала TNTSportsBoxing, во время которого вместе с Тайсоном смотрел битву 18 мая и комментировал ее ход.

Стоит отметить, что Фьюри согласился с решением рефери не засчитывать ему поражение нокаутом в девятом раунде. Цыганский король, как называют британца, откровенно признался, что испытал тяжелые мгновения в тот момент, когда украинец принялся его избивать.

В первом поединке Александр победил Тайсона раздельным решением судей – 114:113, 113:114, 115:112 – и стал абсолютным чемпионом мира.

Уже известна точная дата, когда пройдет второй поединок украинского и британского боксеров. Место битвы осталось прежним – аравийский Эр-Рияд.

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