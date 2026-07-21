Усик устроил кошмарную ночь россиянам, уничтожив их любимца: 8 лет назад украинец стал абсолютным чемпионом

В ночь с 21-го на 22 июля 2018 года Александр Усик вошел в элитный список абсолютных чемпионов мира. В Москве к огромному разочарованию большинства зрителей "Олимпийского" украинец мастерски разобрался с россиянином Муратом Гассиевым и стал победителем Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, забрав четыре основных пояса и Кубок Мохаммеда Али.

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Изначально поединок должен был состояться в Джидде 11 мая 2018-го. С одной стороны, столкновение чемпионов должно было сделать бокс в Саудовской Аравии более популярным, а с другой, – Александр не хотел ехать в страну, которая оккупировала родной Крым и развязала войну на его земле. А россияне очень хотели принять финальный бой сезона с участием Усика и своего "Осетина".

Но Александр травмировался и не успевал восстановиться к 11 мая, а затем отпали и саудиты. И как ни сопротивлялась команда украинца, бой прошел именно в Москве. Изначально фаворитом считался Усик, однако к 20 июля коэффициенты букмекеров фактически уравнялись.

Возможно, вера в россиянина основывалась на том, что полуфинальный поединок крымчанина с латвийским чемпионом WBC Майрисом Бриедисом оказался очень тяжелым для Александра. Он победил благодаря голосам большинства судей. Тогда как Гассиев на этой стадии в 12 раунде нокаутировал чемпиона WBA Юниера Дортикоса.

К тому же могла воодушевить фанатов из РФ недавняя травма Усика. Падение украинца в Москве от рук своего бойца да еще и в борьбе за четыре пояса было бы для россиян настоящим подарком. Но у Александра были свои планы.

Плохим звоночком для Мурата был тот факт, что место тренера в углу Усика занял Анатолий Ломаченко, который легко раскусил уроженца РФ. Украинец был быстрее Гассиева, доминируя весь бой. 252 своих удара Александр донес до цели, ловко уворачиваясь от кулаков соперника, и после 12 раунда ни у кого не было сомнений, что поднимут руку именно Усика.

Украинцы, которые смогли попасть на трибуны в Москве, изо всех сил поддерживали Александра на протяжении 12 раундов. И первым делом после боя он решил поблагодарить именно их, сказав уже крылатую фразу про батю: "Олимпийский", спасибо! Люди, земляки! Спасибо всем за поддержку. Москва-2018, ба-ам: Батя – в здании!".

Александр победил Гассиева единогласным решением судей – разгромные 120:108 и дважды 119:109, а к титулу абсолютного чемпиона и эксклюзивному Кубку Али добавил денежный приз в размере 10 миллионов долларов.

Также свою победу Александр посвятил отцам, отметив, что его папы, к сожалению, уже нет.

"Но мне кажется, он видит, что происходит. Он подтолкнул меня к тому, чтобы я пошел заниматься боксом. Он был первым, кто в меня поверил. Второй мой отец – это первый тренер. Он меня научил шагать, бить, боксировать и любить этот вид спорта. Еще один отец – президент клуба, в котором я начинал. Он говорил, если я буду трудиться, у меня все получится. Еще один отец – Анатолий Николаевич Ломаченко. Я хочу встать и низко им поклониться", – сказал после боя Усик.

А бывшему чемпиону IBF и WBA super Гассиеву ничего не оставалось, кроме как назвать этот бой отличным опытом и пообещать вернуться сильнее.

"Мы знали, что он будет двигаться, наносить удары сериями. Надо было лишать его пространства, не давать ему работать. Но сегодня он действовал намного лучше, чем я. Чувствуется разница: у соперника большая любительская школа. У Усика намного больше боев. Мы увидели слабые стороны – будем работать над их улучшением. Вернемся намного сильнее", – заявил Гассиев.

"Усик мастерски отбоксировал в том бою. Для Мурата это была кошмарная ночь, но он много чего взял из этого поединка. В этом бою сошлись боксер с 25 любительскими поединками против золотого медалиста, который дрался по всему миру", – оправдывал поражение подопечного тренер Абель Санчес.

Но российские любители бокса потом писали, что в тот вечер Усик уничтожил карьеру россиянина, который до встречи с крымчанином ни разу не проигрывал.

Любопытно, что на поединки того сезона Всемирной суперсерии, начиная с четвертьфинала, Усик выходил уже не под привычную песню "Ехали казаки" в исполнении группы "Тень солнца". Специально для крымского боксера Василий Жадан написал композицию "Братья", которая прозвучала и на "Олимпийском" в Москве.

Строки из песни Усика "а ми браття, як соколи, в вольнім виросли краю, не дамо свій край нікому, краще згинемо в бою" сейчас выглядят как предупреждение для россиян. Но, как мы видим сегодня, они слушали невнимательно...

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