Усик – украинцам: Вам никто не поможет

Трехкратный абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик накануне своего 39-летия выступил с жестким и философским обращением к украинцам. Чемпион подчеркнул, что в условиях войны и постоянных испытаний каждый должен рассчитывать прежде всего на собственные силы, веру и близких.

"Если вы думаете, что жизнь — это пушистий кролик, вы ошибаетесь. Это колючий еж с ядом. Приручите его и превратите в оружие. Вам никто не поможет, кроме вас самих. Верьте в Бога, создавайте сильные семьи, рожайте детей и будьте настоящими друзьями. Жизнь бывает жесткой, как недожаренный стейк, который нужно долго жевать, чтобы почувствовать вкус. Радуйтесь мелочам и помните: зло всегда возвращается вдвое сильнее", — заявил Усик в интервью Ready To Fight.

По словам боксера, цифры в паспорте не имеют значения, если человек уважает свое тело, дисциплинированно тренируется и заботится о восстановлении. Усик также отметил, что не делит жизнь на этапы и не ждет "удобных дат", чтобы что-то менять, а просто продолжает идти выбранным путем.

Особенно эмоциональной стала часть разговора, посвященная войне и личным потерям. Усик рассказал, что многие близкие люди погибли, защищая Украину, и именно их память он считает своим источником силы и мотивации. Чемпион признался, что даже в статусе мировой звезды сталкивается с бытовыми трудностями: в день записи интервью в его доме не было электричества 14 часов.

