Усик шестью словами отреагировал на победу Ломаченко

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (21-0, 14 КО) лаконично прокомментировал победу чемпиона IBF Василия Ломаченко (18-3, 12 КО) над австралийцем Джорджем Камбососом (21-3, 10 КО). Поединок в Перте завершился досрочно.

У себя в Instagram Усик разместил небольшой сторис, в котором поздравил своего кума и поблагодарил Бога. Все сообщение уместилось в шесть слов.

"Поздравляю, брат. Слава Богу за все", – написал Усик.

Как сообщал OBOZ.UA, встреча Ломаченко и Камбососа завершилась досрочно. После того, как Ломаченко пробил точно по печени австралийца, тот взял колено, а рефери отсчитал нокдаун. Джордж поднялся, но дальше поединок долго не продолжался. Через несколько секунд Василий еще одним ударом по корпусу отправил соперника в нокаут.

Напомним, что после победы Василий не стал упоминать Украину. Во время флеш-интервью в ринге 36-летний уроженец Белгород-Днестровского поблагодарил Бога, своего соперника и "всех людей".

Позже были опубликованы судейские записки, по которым стало понятно, кто побеждал до 11-го раунда.

Напомним, что в своем крайнем бою Ломаченко 21 мая проиграл обладателю титулов WBC, IBF, WBA Super, WBO Девину Хэйни (30-0, 15 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом. Бой в легком весе в Лас-Вегасе на арене MGM Grand Garden Arena прошел все 12 раундов и завершился единогласным решением судей 116–112, 115–113, 115–113.

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