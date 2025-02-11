Усик после встреч в Вашингтоне сделал заявление про "дарование мира нашему народу"
Чемпион WBC, WBO, WBA и IBO в супертяжелом весе Александр Усик (23-0, 14 КО) впервые посетил Национальный молитвенный завтрак в Вашингтоне, а также все связанные с ним мероприятия. У себя в Instagram боксер подвел небольшие итоги своего визита, поблагодарив Питера Шелла за теплый прием.
Усик признался, что для него было честью встретиться со спикером Майком Джонсоном, Стивом Грином, доктором Джимом Гарлоу и всеми его "братьями и сестрами во Христе".
"Я был рад объединиться в молитве, прося Божьего благословения для всего мира и наших родных стран. Как учит нас Писание, мы должны говорить за тех, кто не может говорить за себя. Нам следует учиться поступать правильно, искать справедливости и защищать угнетенных. Я верю, что Господь дарует мир нашему народу. Вера и истина укоренятся, словно цветущее растение, а справедливость прольется с небес. Это моя молитва – сегодня и всегда", – заявил Александр.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее народный депутат Верховной Рады Украины Юлия Яцик, которая в июле 2024 вышла из фракции "Слуга народа", выложила совместное фото с Усиком, спровоцировав ажиотаж в соцсетях.
Отметим, что августе прошлого года Усик ушел от ответа на вопрос, перешел ли он из Украинской православной церкви Московского патриархата. Боксер возмущен, что его об этом спрашивают люди, которые никогда в жизни не были на утренних службах.
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