'Усик освободит пояс': промоутер рассказал, что ждет украинского чемпиона

Абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Александр Усик (24-0, 15 КО) в определенный момент столкнется с ситуацией, когда ему придется отказаться от одного и своих поясов. Украинец уже сейчас обязан провести защиту по линии Всемирной боксерской организации (WBO) с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО), но старается отсрочить поединок.

Об этом в интервью Sky Sports заявил известный промоутер Эдди Хирн. Глава компании Matchroom Boxing, которая ведет дела Энтони Джошуа, выразил уверенность в том, что вскоре его подопечный сможет вновь провести чемпионский бой.

"Сейчас все пояса у Усика. В дивизионе начнется серьезное дробление на разных чемпионов, поскольку Паркер – обязательный претендент на титул WBO, а у IBF состоится финальный отборочный поединок за статус обязательного претендента. В какой-то момент Усик освободит пояс. Думаю, у Джошуа в этом отношении все хорошо. Сейчас главное – подготовиться к бою, который может стать решающим", – сказал Хирн.

На выходных WBO потребовала от Усика срочно предоставить новое медицинское заключение. Это случилось после того, как в сети появилось видео, где украинский чемпион пляшет на сцене вместе с певцом Иво Бобулом и играет в футбол в благотворительном матче вместе с другими украинскими звездами.

24 июля WBO обязала Усика начать переговоры с Джозефом Паркером (36-3, 23 КО), однако украинец попросил 90-дневную паузу, сославшись на травму. Также стало известно, что новозеландец определился со следующим соперником.

В свою очередь, промоутер Александр Красюк призвал супертяжа немедленно завершить карьеру.

Как сообщал OBOZ.UA, директор команды Александра Усика Сергей Лапин отказался отвечать на вопрос, собирается ли боксер заканчивать карьеру.

