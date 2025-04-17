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Усик лишится всех своих чемпионских титулов. Искусственный интеллект сделал свой прогноз на конец карьеры украинского боксера

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Усик лишится всех своих чемпионских титулов. Искусственный интеллект сделал свой прогноз на конец карьеры украинского боксера

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI описал самый худший сценарий завершения карьеры Александра Усика (23-0, 14 КО). 38-летний украинец может потерять все свои чемпионские пояса не в ринге, а за его пределами. Машина описала несколько вариантов такого развития событий.

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Усик лишится всех своих чемпионских титулов. Искусственный интеллект сделал свой прогноз на конец карьеры украинского боксера

Первый вероятный путь – длительная пауза между боями. Если Усик, став абсолютным чемпионом, не сможет защищать титулы из-за травмы или затягивания переговоров, санкционирующие организации могут начать лишать его пояса один за другим. Такое случалось с другими чемпионами, которые не выполняли обязательные защиты.

Второй сценарий – проигрыш в реванше молодому сопернику. Если Усик недооценит мотивацию претендента, такого как Джаред Андерсон или Арсланбек Махмудов, и проиграет досрочно или с большим отрывом по очкам, он может лишиться всех титулов за один вечер.

Третий вариант – завершение карьеры без официального объявления. Если Усик просто "исчезнет" из активного бокса, не проводя боя больше года, организации признают титулы вакантными, как это уже бывало с Тайсоном Фьюри.

"Все эти сценарии пока лишь гипотетичны, но они демонстрируют, как быстро можно потерять статус абсолютного чемпиона, даже будучи непобедимым в ринге", - утверждает ИИ.

Усик лишится всех своих чемпионских титулов. Искусственный интеллект сделал свой прогноз на конец карьеры украинского боксера

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик (23-0, 14 КО) собирается провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО Бой планируется провести 12 июля в Лондоне.

Усик лишится всех своих чемпионских титулов. Искусственный интеллект сделал свой прогноз на конец карьеры украинского боксера

Ранее искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter сделал несколько прогнозов на эту встречи. Так, робот назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем, подсчитал будет ли нокаут, и ответил на вопрос в каком раунде закончится эта схватка.

Усик лишится всех своих чемпионских титулов. Искусственный интеллект сделал свой прогноз на конец карьеры украинского боксера

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