Усик лишится всех своих чемпионских титулов. Искусственный интеллект сделал свой прогноз на конец карьеры украинского боксера

ChatGPT, который является чат-ботом с генеративным искусственным интеллектом, разработанный компанией OpenAI описал самый худший сценарий завершения карьеры Александра Усика (23-0, 14 КО). 38-летний украинец может потерять все свои чемпионские пояса не в ринге, а за его пределами. Машина описала несколько вариантов такого развития событий.

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Первый вероятный путь – длительная пауза между боями. Если Усик, став абсолютным чемпионом, не сможет защищать титулы из-за травмы или затягивания переговоров, санкционирующие организации могут начать лишать его пояса один за другим. Такое случалось с другими чемпионами, которые не выполняли обязательные защиты.

Второй сценарий – проигрыш в реванше молодому сопернику. Если Усик недооценит мотивацию претендента, такого как Джаред Андерсон или Арсланбек Махмудов, и проиграет досрочно или с большим отрывом по очкам, он может лишиться всех титулов за один вечер.

Третий вариант – завершение карьеры без официального объявления. Если Усик просто "исчезнет" из активного бокса, не проводя боя больше года, организации признают титулы вакантными, как это уже бывало с Тайсоном Фьюри.

"Все эти сценарии пока лишь гипотетичны, но они демонстрируют, как быстро можно потерять статус абсолютного чемпиона, даже будучи непобедимым в ринге", - утверждает ИИ.

Как сообщал OBOZ.UA, Александр Усик (23-0, 14 КО) собирается провести поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе против британца Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО Бой планируется провести 12 июля в Лондоне.

Ранее искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter сделал несколько прогнозов на эту встречи. Так, робот назвал главную уязвимость украинца в бою с Даниелем, подсчитал будет ли нокаут, и ответил на вопрос в каком раунде закончится эта схватка.

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