Упала на ковер. Знаменитой бразильской гимнастке-чемпионке стало плохо во время выступления. Момент попал в трансляцию

Знаменитая бразильская гимнастка Джованна Сантос почувствовала недомогание во время выступления на чемпионате мира по художественной гимнастике в Китае и была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Инцидент попал в прямую трансляцию соревнований.

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Неприятный эпизод произошел во время упражнения с мячом. По информации бразильских meionews, Сантос почувствовала себя плохо во время серии вращений. После этого 24-летняя гимнастка легла на ковер и расплакалась.

Несмотря на ухудшение самочувствия, спортсменка смогла завершить часть программы. После паузы она выполнила еще несколько элементов, предусмотренных композицией, после чего покинула площадку.

Ситуация вызвала беспокойство среди участников соревнований, тренерского штаба сборной Бразилии и зрителей, следивших за турниром. После выступления гимнастку осмотрели врачи, работающие на чемпионате мира.

По данным бразильской делегации, состояние Сантос оценивается как стабильное. Она находится под наблюдением медиков, однако причины недомогания пока не раскрываются. Также не сообщается, потребовались ли спортсменке дополнительные обследования.

Участие бразильянки в следующих стартах мирового первенства остается под вопросом.

Джованна Сантос считается одной из ведущих представительниц художественной гимнастики Бразилии. Она является многократной чемпионкой Панамериканских чемпионатов. В 2026 году спортсменка завоевала два "золота" в индивидуальных финалах с обручем и лентой, а также помогла национальной сборной выиграть "золото" командного многоборья. Ранее, на Панамериканском чемпионате 2021 года, Сантос стала обладательницей трех золотых наград в групповых упражнениях.

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