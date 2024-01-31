Обошли 'Ювентус': 'Реал' покупает еще одного украинского футболиста – СМИ

17-летний украинский вратарь Илья Волошин стал футболистом мадридского "Реала", с которым подписал контракт до лета 2026 года. Воспитанник детско-юношеской школы Новомосковска стал вторым представителем нашей страны в "королевском клубе", где уже выступает его коллега по амплуа Андрей Лунин.

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По данным издания Marca, "Реал" давно следил за юным вратарем, который выделяется ростом 202 сантиметра, а также отличным умением игры ногами. Украинец своим выступлением за команду Сегунды В "Райо Махадаонда" привлек внимание многих европейских команд – лиссабонских "Бенфики" и "Спортинга", туринского "Ювентуса".

В мадридском суперкулбе видят в нашем соотечественнике будущего первого номера команды. При этом сначала он присоединится к своим одногодкам. Интересно, что президент "Реала" Флорентино Перес готовится предложить новое соглашение и Лунину, который с ноября стал основным голкипером столичного коллектива.

Волошин, который уже прибыл в Мадрид, выступал за новомосковскую ДЮСШ с 2014 года по 2019 год, после чего защищал цвета "Днепра U-17". В мае прошлого года Илья провел первый матч в составе сборной Украины до 16 лет. Дебют вышел феерическим – голкипер оставил свои ворота на замке, а команда победила 4:0.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь мадридского "Реала" Андрей Лунин резко изменил свое решение по поводу будущего в испанскому суперклубе.

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