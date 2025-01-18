Уникальная украинская теннисистка-чемпионка отказалась выступать на Australian Open и снялась с турнира в миксте

Украинская теннисистка Людмила Киченок и француз Садио Думбия отказались от участия в матче смешанного парного разряда на Australian Open. Причины их решения пока неизвестны.

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Пара Киченок и Думбия должна была сыграть в первом круге против австралийки Эллен Перес и немца Кевина Кравица.

Ранее Людмила успешно выступила в парном разряде. В дуэте с Чжань Хаоцинь из Китайского Тайбэя она вышла в третий круг, обыграв британку Харриет Дарт и француженку Диан Парри со счетом 6:0, 6:3. Эта победа стала для Киченок 50-й на турнирах "Большого шлема" в парном разряде — результат, с которым ранее не справлялась ни одна украинская теннисистка.

Людмила Киченок остается одной из самых успешных представительниц Украины в мировом теннисе. В 2024 году она стала чемпионкой US Open в парном разряде и финалисткой Australian Open.

Как сообщал OBOZ.UA, Киченок вместе со своим партнером – Мате Павичем из Хорватии в 2023-м выиграла Wimbledon в миксте.

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