УкраїнськаУКР
EnglishENG
PolskiPOL
русскийРУС

Уникальная индийская красавица, стреляющая ногами из лука на Паралимпиаде-2024, покорила сеть. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
2,6 т.
Уникальная индийская красавица, стреляющая ногами из лука на Паралимпиаде-2024, покорила сеть. Видео

Индийская лучница Шитал Деви стала настоящей героиней Паралимпиады-20224 в Париже. 17-летняя спортсменка завоевала "бронзу" в командном миксте, после чего в интернете завирусилось видео с ее манерой стрельбы.

Видео дня

Ролик, где она сражается с чилийкой Марианой Суньигой в 1/8 финала набрал сотни тысяч просмотров в соцсетях.

К сожалению, эту схватку Деви проиграла 137:138, но обрела настоящую мировую знаменитость.

Деви с рождения было диагностировано редкое заболевание под названием фокомелия, из-за которого она родилась без рук. Она первая и единственная женщина — международная чемпионка по паралимпийской стрельбе из лука без верхних конечностей.

Уникальная индийская красавица, стреляющая ногами из лука на Паралимпиаде-2024, покорила сеть. Видео

В 2019 году она посетила молодежное мероприятие в Киштваре, где ее заметило подразделение Rashtriya Rifles индийской армии, в результате чего армия поддержала ее образование и оказала медицинскую помощь.

Уникальная индийская красавица, стреляющая ногами из лука на Паралимпиаде-2024, покорила сеть. Видео

Тренеры хотели помочь ей с протезированием, однако врачи сказали, что в ее случае это невозможно. Вместо этого Деви призналась, что любит лазить по деревьям с помощью ног.

Уникальная индийская красавица, стреляющая ногами из лука на Паралимпиаде-2024, покорила сеть. Видео

После 11 месяцев тренировок Шитал приняла участие в соревнованиях по стрельбе из женского блочного лука на Азиатских паралимпийских играх 2022 года и выиграла две золотые медали для Индии.

Уникальная индийская красавица, стреляющая ногами из лука на Паралимпиаде-2024, покорила сеть. Видео

Деви стала самой юной участницей соревнований по паралимпийской стрельбе из лука среди женщин на летних Паралимпийских играх 2024 года.

Уникальная индийская красавица, стреляющая ногами из лука на Паралимпиаде-2024, покорила сеть. Видео

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!