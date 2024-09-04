Уникальная индийская красавица, стреляющая ногами из лука на Паралимпиаде-2024, покорила сеть. Видео

Индийская лучница Шитал Деви стала настоящей героиней Паралимпиады-20224 в Париже. 17-летняя спортсменка завоевала "бронзу" в командном миксте, после чего в интернете завирусилось видео с ее манерой стрельбы.

Видео дня

Ролик, где она сражается с чилийкой Марианой Суньигой в 1/8 финала набрал сотни тысяч просмотров в соцсетях.

К сожалению, эту схватку Деви проиграла 137:138, но обрела настоящую мировую знаменитость.

Деви с рождения было диагностировано редкое заболевание под названием фокомелия, из-за которого она родилась без рук. Она первая и единственная женщина — международная чемпионка по паралимпийской стрельбе из лука без верхних конечностей.

В 2019 году она посетила молодежное мероприятие в Киштваре, где ее заметило подразделение Rashtriya Rifles индийской армии, в результате чего армия поддержала ее образование и оказала медицинскую помощь.

Тренеры хотели помочь ей с протезированием, однако врачи сказали, что в ее случае это невозможно. Вместо этого Деви призналась, что любит лазить по деревьям с помощью ног.

После 11 месяцев тренировок Шитал приняла участие в соревнованиях по стрельбе из женского блочного лука на Азиатских паралимпийских играх 2022 года и выиграла две золотые медали для Индии.

Деви стала самой юной участницей соревнований по паралимпийской стрельбе из лука среди женщин на летних Паралимпийских играх 2024 года.

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