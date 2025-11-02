Унесли на носилках. Российский хоккеист сломал канадца в матче НХЛ. Видео

Российский форвард "Филадельфии" Матвей Мичков стал автором скандального эпизода в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто". 20-летний уроженец Перми нанес травму защитнику Криса Танева, которого увезли со льда на носилках.

Видео дня

Инцидент произошел в третьем периоде матча, завершившегося победой "Торонто" со счетом 5:2. Мичков толкнул 35-летнего Танева у синей линии, после чего защитник упал лицом вниз и не смог самостоятельно подняться, а к нему сразу же выбежали клубные врачи.

Медперсонал несколько минут оказывал помощь на льду, затем хоккеиста аккуратно уложили на носилки и отправили в больницу для обследования. Главный тренер "Лифс" Крэйг Беруби сообщил, что Танев остается в сознании, двигается и разговаривает: "Думаю, с ним все будет в порядке, но он проходит тесты. Позже узнаем больше".

Мичков за эпизод получил малый штраф за интерференцию, так как атаковал игрока, не владевшего шайбой. Стоит отметить, что для Танева это был первый матч после пропуска четырех игр из-за травмы, и он успел отдать результативную передачу, сделав счет 2:1 во втором периоде.

Капитан "Торонто" Остин Мэттьюс признался, что момент вызвал тяжелые эмоции в команде: "Когда на льду появляется носилка, всегда становится тревожно. Мы все думаем о нем и надеемся на лучшее".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!