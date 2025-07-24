Умер легендарный Халк Хоган

Легенда рестлинга Халк Хоган умер в возрасте 71 года, сообщает TMZ Sports. По данным издания, в четверг 24 июля утром по местному времени медики прибыли в дом 71-летнего ветерана WWE в Клируотере, штат Флорида. Диспетчеры сообщили, что вызов был связан с остановкой сердца.

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Очевидцы рассказали, что возле дома Хогана стояло несколько машин полиции и скорой помощи. Его вынесли на носилках и увезли в карете "скорой".

Всего несколько недель назад его жена Скай опровергала слухи о том, что Хоган впал в кому, заявляя, что его сердце "сильное", и он восстанавливается после операций.

В июне TMZ уже сообщал о слухах, что Хоган был "при смерти", однако тогда источники утверждали, что он всего лишь испытывал последствия операции на шее, которую перенёс в мае.

Халк Хоган превратил рестлинг в массовое семейное шоу. До его появления борьба оставалась нишевым жанром. Но благодаря театральной манере поведения Хогана на ринге он стал магнитом как для детей, так и для их родителей, что резко повысило популярность спорта.

В 1996 году Хоган сменил образ героя на злодея, основав группировку New World Order (NWO) и став "Голливудом" Халком Хоганом — это вывело его и рестлинг на новый уровень славы.

Хоган был впервые введён в Зал славы WWE в 2005 году. Однако в 2015-м его исключили после расистского скандала — высказывания были записаны тайно во время интимной встречи. Видео опубликовал Gawker, после чего Хоган подал в суд и выиграл дело.

Во второй раз он был включён в Зал славы WWE в 2020 году — уже как участник группировки NWO.

Параллельно с карьерой в рестлинге Хоган добился успеха и в кино. Его дебют состоялся в 1982 году в фильме "Рокки 3", где он сыграл персонажа по имени Громила (Thunderlips).

Также он снялся в таких фильмах, как "Все захваты разрешены", "Коммандо из пригорода" и "Мистер няня".

Кроме того, Хоган и его семья стали героями популярного реалити-шоу на VH1 — "Hogan Knows Best", в котором также снимались его жена Линда и дети — Ник и Брук.

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